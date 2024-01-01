الاحتلال يستهدف وقف “الفضيل الورتيلاني” الجزائري في قطاع غزة

الوقف الجزائري المستهدف في غزة

استهدف جيش الاحتلال الصهيوني يوم السبت، وقف “الفضيل الورتيلاني” الذي أنشأته جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري في قطاع غزة.

وقال رئيس الجمعية أحمد إبراهيمي في منشور على حسابه في فيسبوك، إن الوقف المستهدف يعتبر “أحد المشاريع الإستراتيجية لجمعية البركة للعمل الخيري والإنساني في قطاع غزة”.

ويحمل الوقف تسمية “مركز حضارة الشبابي – وقف المرحوم فضيل الورتيلاني”. وهو مؤسسة شبابية يتربع مقرها على مساحة 400 متر مربع بمنطقة التفاح شمالي القطاع.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ87، ما أسفر عن استشهاد 21.822 فلسطينيا وإصابة 56.451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء.