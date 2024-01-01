-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الاحتلال يستهدف وقف “الفضيل الورتيلاني” الجزائري في قطاع غزة

الشروق أونلاين
  • 269
  • 0
الاحتلال يستهدف وقف “الفضيل الورتيلاني” الجزائري في قطاع غزة
ح.م
الوقف الجزائري المستهدف في غزة

استهدف جيش الاحتلال الصهيوني يوم السبت، وقف “الفضيل الورتيلاني” الذي أنشأته جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري في قطاع غزة.

وقال رئيس الجمعية أحمد إبراهيمي في منشور على حسابه في فيسبوك، إن الوقف المستهدف يعتبر “أحد المشاريع الإستراتيجية لجمعية البركة للعمل الخيري والإنساني في قطاع غزة”.

ويحمل الوقف تسمية “مركز حضارة الشبابي – وقف المرحوم فضيل الورتيلاني”. وهو مؤسسة شبابية يتربع مقرها على مساحة 400 متر مربع بمنطقة التفاح شمالي القطاع.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ87، ما أسفر عن استشهاد 21.822 فلسطينيا وإصابة 56.451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء.

مقالات ذات صلة
عدوان من البحر المتوسط على سوريا

عدوان من البحر المتوسط على سوريا

بلد جديد يحتفل بإلغاء تأشيرة السفر إلى منطقة شنغن عن مواطنيه

بلد جديد يحتفل بإلغاء تأشيرة السفر إلى منطقة شنغن عن مواطنيه

بعد توقف دام 9 سنوات.. عودة المعتمرين الإيرانيين إلى البقاع المقدسة

بعد توقف دام 9 سنوات.. عودة المعتمرين الإيرانيين إلى البقاع المقدسة

إثيوبيا تعلن انضمامها رسميا إلى مجموعة بريكس

إثيوبيا تعلن انضمامها رسميا إلى مجموعة بريكس

الرئيس الصيني يعد بتوحيد الصين وضم تايوان

الرئيس الصيني يعد بتوحيد الصين وضم تايوان

تمديد جديد لحالة الطوارئ في تونس

تمديد جديد لحالة الطوارئ في تونس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد