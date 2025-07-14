الاحتلال يسرق حتى حمير غزة!

في ظل الدمار الذي ألحقه العدوان على غزة تبقى الحمير وسيلة النقل للغزاويين.

نشرت وسائل إعلامية عبرية تقارير تفيد بسرقة جنود الاحتلال لحمير من غزة، وتحويلها إلى الكيان تحت ذريعة إنقاذ تلك الحيوانات.

ونفذ جنود الاحتلال عمليات لجمع الحمير في المواقع التي اجتاحوها في القطاع، لاقتيادها فيما بعد إلى الكيان بدعوى أنها مريضة أو مهملة أو تتعرض لمعاملة قاسية.

وادعى الاعلام العبري أن عملية السرقة هذه هي “حملة إنقاذ بيطري”. وكتبت تقارير عبرية أن هذه الحمير “تعرضت لتعذيب جسدي شديد بعد أن أُجبرت على العمل القاسي من قبل سكان غزة، وقد صادفها جنود الجيش الإسرائيلي خلال أشهر الحرب، فنقلوها إلى مزرعة لإنقاذ الحيوانات”.

وفي ظل الحصار المفروض على القطاع من قبل الاحتلال، والدمار الذي خلفه العدوان، أصبحت هذه الحيوانات –التي يصادرها الاحتلال- وسيلة النقل الأساسية للمدنيين الغزاويين، وبالتالي مصادرتها بهذه الطريقة التي ينتهجها الاحتلال يصنفها القانون الدولي كجريمة حرب.