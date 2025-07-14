-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الاحتلال يسرق حتى حمير غزة!

الشروق أونلاين
  • 520
  • 0
الاحتلال يسرق حتى حمير غزة!
شبكات
في ظل الدمار الذي ألحقه العدوان على غزة تبقى الحمير وسيلة النقل للغزاويين.

نشرت وسائل إعلامية عبرية تقارير تفيد بسرقة جنود الاحتلال لحمير من غزة، وتحويلها إلى الكيان تحت ذريعة إنقاذ تلك الحيوانات.

ونفذ جنود الاحتلال عمليات لجمع الحمير في المواقع التي اجتاحوها في القطاع، لاقتيادها فيما بعد إلى الكيان بدعوى أنها مريضة أو مهملة أو تتعرض لمعاملة قاسية.

وادعى الاعلام العبري أن عملية السرقة هذه هي “حملة إنقاذ بيطري”. وكتبت تقارير عبرية أن هذه الحمير “تعرضت لتعذيب جسدي شديد بعد أن أُجبرت على العمل القاسي من قبل سكان غزة، وقد صادفها جنود الجيش الإسرائيلي خلال أشهر الحرب، فنقلوها إلى مزرعة لإنقاذ الحيوانات”.

وفي ظل الحصار المفروض على القطاع من قبل الاحتلال، والدمار الذي خلفه العدوان، أصبحت هذه الحيوانات –التي يصادرها الاحتلال- وسيلة النقل الأساسية للمدنيين الغزاويين، وبالتالي مصادرتها بهذه الطريقة التي ينتهجها الاحتلال يصنفها القانون الدولي كجريمة حرب.

مقالات ذات صلة
“الحزب الشعبي” يتمسك بتراجع مدريد عن موقفها من الصحراء الغربية

“الحزب الشعبي” يتمسك بتراجع مدريد عن موقفها من الصحراء الغربية

ترامب يعترف بأمر هام بعد مرور عام على محاولة اغتياله!

ترامب يعترف بأمر هام بعد مرور عام على محاولة اغتياله!

ضربتان موجعتان للعدو الصهيوني في غزة والإعلام العبري يتحدث عن كارثة

ضربتان موجعتان للعدو الصهيوني في غزة والإعلام العبري يتحدث عن كارثة

وفاة رئيس نيجيريا الأسبق محمد بخاري

وفاة رئيس نيجيريا الأسبق محمد بخاري

العدو الصهيوني تحت الصدمة.. المقاومة تنسف مجددا أسطورة الـ “ميركافا”

العدو الصهيوني تحت الصدمة.. المقاومة تنسف مجددا أسطورة الـ “ميركافا”

“شيراك ضغط عليّ للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية”

“شيراك ضغط عليّ للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد