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بالتنسيق مع القوات الأمريكية

الاحتلال يشنّ غارات جوية على اليمن

الشروق أونلاين
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الاحتلال يشنّ غارات جوية على اليمن
ح.م
مخلّفات غارات الاحتلال على اليمن

شنّ الاحتلال الصهيوني مساء الإثنين عدّة غارات جوية على اليمن، بالتنسيق مع قوات أمريكية، وفق ما تناقلته وسائل إعلام دولية.

ونقلت المصادر عن جيش الاحتلال أن القصف استهدف أهدافا تابعة للحوثيين في الحديدة غربي اليمن، وذكر على وجه التحديد ميناء الحُديدة ومصنعا للخرسانة شرق المدينة.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن “عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف ميناء الحديدة بـ6 غارات”. مشيرة إلى إصابة 21 شخصا جراء غارات أخرى على مصنع الإسمنت في الحديدة.

ويأتي هذا العدوان ساعات بعد أن أعلن الحوثيون مساء الأحد، فرض حصار جوي شامل على الكيان الصهيوني باستهداف مطاراته، ردّا على توسيع عمليات الاحتلال في غزة.

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