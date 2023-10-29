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الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى القدس.. هل ستتكرر حادثة المعمداني؟

الشروق أونلاين
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الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى القدس.. هل ستتكرر حادثة المعمداني؟
ح.م

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، أنها تلقت تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بـ”الإخلاء الفوري لمستشفى القدس” في قطاع غزة “كونه سيتم قصفه”.

وأضافت الجمعية، في بيان لها، إنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 مترا.

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح إن قطاع غزة مقبل على كارثة إذا لم تتدخل المنظمات الدولية لوقف خطط قصف مستشفى القدس.

واعتبر في تصريحات قناة الجزيرة  أن التهديد الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس مخالف للقوانين الدولية.

وأكد أبو مصبح أنه من الصعب جدا إخلاء المستشفى لوجود مئات المصابين فيه، وتحدث عن القلق المتزايد لدى 14 ألف نازح قرب المستشفى بسبب التهديدات الإسرائيلية.

يأتي هذا فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بالقرب من أكبر مستشفى في غزة، والذي يكتظ بالمرضى وعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يبحثون عن مأوى.

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