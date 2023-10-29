الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى القدس.. هل ستتكرر حادثة المعمداني؟

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، أنها تلقت تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بـ”الإخلاء الفوري لمستشفى القدس” في قطاع غزة “كونه سيتم قصفه”.

وأضافت الجمعية، في بيان لها، إنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 مترا.

⭕️عاجل: تلقينا الان تهديدات شديدة اللهجة بالاخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتم قصفه.

منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 متر .

📢يرجى المشاركة ، انقذوا مستشفى القدس 📢 #غزةتحتالقصف#غزة_تباد… pic.twitter.com/3idPGUMOBx — PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبو مصبح إن قطاع غزة مقبل على كارثة إذا لم تتدخل المنظمات الدولية لوقف خطط قصف مستشفى القدس.

واعتبر في تصريحات قناة الجزيرة أن التهديد الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس مخالف للقوانين الدولية.

وأكد أبو مصبح أنه من الصعب جدا إخلاء المستشفى لوجود مئات المصابين فيه، وتحدث عن القلق المتزايد لدى 14 ألف نازح قرب المستشفى بسبب التهديدات الإسرائيلية.

يأتي هذا فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بالقرب من أكبر مستشفى في غزة، والذي يكتظ بالمرضى وعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يبحثون عن مأوى.