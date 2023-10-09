الاحتلال يعترف بمصرع أكثر من 700 إسرائيلي في عملية “طوفان الأقصى”

اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمصرع 700 إسرائيلي بنيران المقاومة الفلسطينية، في عملية “طوفان الأقصى” يومي السبت والأحد.

ونقلت وسائل إعلام عربية ودولية عن مصادر إسرائيلية، إن هناك اكثر من 700 قتيل إسرائيلي على الأقل و2243 مصابا، جراء العملية المتواصلة التي أطلقتها كتائب القسام في قطاع غزة.

بالمقابل، ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومي السبت والأحد، إلى 493 شهيدا، مع إصابة 2751 آخرين بجروح، حسب ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.

كما تسبب عدوان الاحتلال بنزوح أكثر من 20 ألف مواطن إلى 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع. إلى جانب تدمير 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية تحت القصف.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فجر الاثنين، عن أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيصل إلى 1000، وعدد الأسرى إلى أكثر من 150.