-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الصحة الفلسطينية: 493 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة
العالم

الاحتلال يعترف بمصرع أكثر من 700 إسرائيلي في عملية “طوفان الأقصى”

الشروق أونلاين
  • 2426
  • 0
الاحتلال يعترف بمصرع أكثر من 700 إسرائيلي في عملية “طوفان الأقصى”
ح.م
طوفان الأقصى تكبّد الاحتلال 659 قتيلا

اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمصرع 700 إسرائيلي بنيران المقاومة الفلسطينية، في عملية “طوفان الأقصى” يومي السبت والأحد.

ونقلت وسائل إعلام عربية ودولية عن مصادر إسرائيلية، إن هناك اكثر من 700 قتيل إسرائيلي على الأقل و2243 مصابا، جراء العملية المتواصلة التي أطلقتها كتائب القسام في قطاع غزة.

بالمقابل، ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومي السبت والأحد، إلى 493 شهيدا، مع إصابة 2751 آخرين بجروح، حسب ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.

كما تسبب عدوان الاحتلال بنزوح أكثر من 20 ألف مواطن إلى 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع. إلى جانب تدمير 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية تحت القصف.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فجر الاثنين، عن أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيصل إلى 1000، وعدد الأسرى إلى أكثر من 150.

مقالات ذات صلة
جرائم جيش الاحتلال.. استشهاد عائلة كاملة في قصف انتقامي على غزة (فيديو)

جرائم جيش الاحتلال.. استشهاد عائلة كاملة في قصف انتقامي على غزة (فيديو)

“تهديدات الاحتلال لن ترهب شعبنا ولن تكسّر شوكة المقاومة”

“تهديدات الاحتلال لن ترهب شعبنا ولن تكسّر شوكة المقاومة”

علماء دين وهيئات إسلامية يدعمون “طوفان الأقصى”

علماء دين وهيئات إسلامية يدعمون “طوفان الأقصى”

أكثر من 2000 قتيل في زلزال يضرب أفغانستان

أكثر من 2000 قتيل في زلزال يضرب أفغانستان

المقاومة الفلسطينية تطلق 100 صاروخ من غزة باتجاه سديروت

المقاومة الفلسطينية تطلق 100 صاروخ من غزة باتجاه سديروت

بعد إعلانه الدعم المطلق للمقاومة.. حزب الله يستهدف 3 مواقع إسرائيلية (فيديو)

بعد إعلانه الدعم المطلق للمقاومة.. حزب الله يستهدف 3 مواقع إسرائيلية (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد