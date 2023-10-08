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الاحتلال يعترف بمصرع 659 إسرائيليا في عملية “طوفان الأقصى”

الشروق أونلاين
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الاحتلال يعترف بمصرع 659 إسرائيليا في عملية “طوفان الأقصى”
ح.م
طوفان الأقصى تكبّد الاحتلال 659 قتيلا

اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، بمصرع 659 إسرائيليا بنيران المقاومة الفلسطينية، في عملية “طوفان الأقصى” يومي السبت والأحد.

ونقلت وسائل إعلام عربية ودولية عن مصادر إسرائيلية، إن هناك 659 قتيلا إسرائيليا على الأقل و2156 مصابا، جراء العملية المتواصلة التي أطلقتها كتائب القسام في قطاع غزة.

بالمقابل، ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومي السبت والأحد، إلى 370 شهيدا، مع إصابة 2200 آخرين بجروح، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية في القطاع.

كما تسبب عدوان الاحتلال بنزوح أكثر من 20 ألف مواطن إلى 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع. إلى جانب تدمير 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية تحت القصف.

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