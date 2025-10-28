-- -- -- / -- -- --
"تمهيدًا لاتخاذ خطوات عدوانية جديدة ضد الفلسطينيين"

الاحتلال يعرقل جهود البحث عن جثث جنوده داخل غزة

ح.م
دمار في غزة

قالت “حماس” مساء الثلاثاء في بيان، إن الاحتلال الصهيوني “يواصل اتباع سياسة ممنهجة تقوم على منع وإعاقة الجهود الهادفة إلى البحث عن جثامين جنوده داخل قطاع غزة”.

حيث رفض الاحتلال “دخول فرق مشتركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقاومة الفلسطينية، إلى عدة مناطق في القطاع، للقيام بهذه المهمة”.

“كما منع الاحتلال إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة، التي تُمكّن من تسريع وإنجاز عمليات البحث. إضافة إلى منعه انتشال جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين لا يزالون تحت الركام”، يضيف البيان.

“حماس” تعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة

وعن مزاعم الاحتلال حول “تباطؤ المقاومة في التعامل مع هذا الملف”، فقد أكدت الحركة أنها “ادعاءات لا أساس لها من الصحة، هدفها تضليل الرأي العام”.

وتابعت المقاومة بالقول إن “الاحتلال يسعى إلى فبركة ذرائع زائفة، تمهيدًا لاتخاذ خطوات عدوانية جديدة ضد الفلسطينيين. في تجاوز صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار”.

قبل أن تطالب الوسطاء والجهات الضامنة لتنفيذ الاتفاق، بـ”تحمل مسؤولياتهم في وجه هذه العراقيل الخطيرة. وإجبار الاحتلال على:

  • وقف ممارساته التضليلية،
  • والسماح للجهات المختصة بإنجاز مهامها الإنسانية”.
