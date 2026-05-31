الاحتلال يعلن السيطرة على قلعة الشقيف.. وكاتس يتوعد بـ”سحق حزب الله”

يشهد الجنوب اللبناني، اليوم الأحد، تصعيدا خطيرا في حدة العدوان، بعد إعلان وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس التمسك بما وصفه “سحق قوة حزب الله” واستكمال المهام الميدانية.

وأكد كاتس، ما كان قد أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بخصوص السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان، بالقول إن القوات العسكرية ستبقى في القلعة كجزء من المنطقة الأمنية في الجنوب.

وأضاف أن قوات الاحتلال سيطرت على مرتفعات الشقيف، وعبرت نهر الليطاني، معتبرا أنها من أهم المواقع الاستراتيجية لحماية مستوطنات الجليل، مشددا على أنهم عازمون على “سحق قوة حزب الله وإتمام المهمة”، وفق تعبيره.

وتابع في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: “أعداؤنا سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر”، وذلك بعدما أفاد جيش الاحتلال أن قواته “عبرت نهر الليطاني ووسّعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات إلى مناطق إضافية”.

كما جاء عقب تأكيده السيطرة على قلعة شقيف التي بناها الصليبيون قبل قرون على جبل مرتفع في الجنوب اللبناني، وهو ما يعد أعمق توغل في البلاد منذ أكثر من ربع قرن.

وتكتسب تلة الشقيف أهميتها من كونها مشرفة على مدينة النبطية ومناطق استراتيجية شمال الليطاني، حيث احتفى الصهاينة بالسيطرة على القلعة برفع علم جيش الاحتلال وعلم لواء النخبة «غولاني».

وسيطرت قوات الاحتلال على قلعة الشقيف لمدة 18 عاما حتى انسحابها من الأراضي اللبنانية عام 2000، لتعود اليوم بعد أشهر من المواجهات، ودمار واسع في عشرات القرى الجنوبية، التي سويت بالأرض.

يذكر أنه منذ 2 مارس الماضي، والاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و371 شهيدا و10 آلاف و129 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.