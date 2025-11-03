الاحتلال يعلن هوية الأسرى الثلاثة الذين تسلم جثثهم.. أحدهم قائد رفيع
أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، هوية الأسرى الثلاثة الذين تسلّم جثثهم من قطاع غزة، أحدهم صاحب رتبة رفيعة في الجيش.
ووفق سلطات الاحتلال، فقد تم تسلم 3 جثث، مساء الأحد، من غزة، الأولى للعقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، والأخريين تعودان للنقيب عومر ناوطرة والرقيب أول عوز دانيئل.
كتائب القسام تسلّم جثث ثلاثة أسرى، من بينهم قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، العقيد آساف حمامي، وهو أعلى رتبة عسكرية إسرائيلية تأسرها المقاومة. التفاصيل مع مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام.#الأخبار pic.twitter.com/WBjSeqtLIM
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 3, 2025
وقال الاحتلال في بيانه: “أبلغ مندوبو الجيش عائلات المحتجزين العقيد أساف حمامي والنقيب عومر ماكسيم ناؤترا والرقيب أول عوز دانيئيل، بأن جثامين أبنائهم أُعيدت إلى البلاد لمواراتها الثرى”.
وأضاف أن هذه الخطوة تمت بعد استكمال عملية التشخيص من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع الشرطة.
وأوضح أن “العقيد أساف حمامي كان قائدا للواء الجنوبي في فرقة غزة، وقُتل أثناء قتاله في كيبوتس (مستوطنة) نيريم صباح يوم 7 أكتوبر 2023”.
وكانت كتائب القسام قد أعلنت خلال معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 أنها أسرت حمامي مصاباً خلال عملية اعتقاله، من دون الكشف لاحقاً عن مصيره، فيما وصفه الإعلام العبري بأنه أرفع ضابط تتمكّن المقاومة من أسره، مشيرةً إلى أنّ مقاتلي القسام بحثوا عنه بشكل مباشر خلال الهجوم.
جانب من الجنازة التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنها للواء أساف حمامي في ديسمبر الماضي، اليوم أعلنت كتائب القسام انه لازال حي وأسير لديها.
سينهار الداخل الاسرائيلي وتموت الثقة في نتنياهو وجيشه
ضربة قوية من القسام واحتفاظ ذكي بالأوراق pic.twitter.com/o4lIaQzWi0
— الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸 (@Rd_fas1) May 23, 2024
وتابع جيش الاحتلال في بيانه بأن “النقيب عومر ماكسيم ناؤترا هاجر إلى إسرائيل من الولايات المتحدة كجندي منفرد ضمن برنامج “جرعين تسابار” وخدم قائدا لفصيل في الكتيبة 77 بلواء ساعر، لافتا إلى أنه قُتل في مستوطنات غلاف غزة صباح 7 أكتوبر 202″، أما الرقيب أول عوز دانيئيل فخدم جنديا في الكتيبة 77 بلواء ساعار هجولان، وقُتل أيضا صباح 7 أكتوبر 2023.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن جثث 8 أسرى لا تزال داخل قطاع غزة، في انتظار العثور عليها وتسليمها وفقا للاتفاق الساري بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال.
وتأتي هذه التطورات بينما يسري وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب اتفاق شرم الشيخ الموقَّع في 9 أكتوبر الماضي بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، وذلك بعد عامين من العدوان على القطاع.