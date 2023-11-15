الاحتلال يفجر مستودعا للأدوية والأجهزة داخل مستشفى الشفاء

كشفت وسائل إعلامية من داخل مجمع الشفاء، أن قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي في غزة، فجرت مستودعا للأدوية والأجهزة الطبية.

وقالت قناة الجزيرة نقلا عن مصادر خاصة من داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة أن “جيش الاحتلال فجر مستودعا للأدوية والأجهزة الطبية داخل مجمع الشفاء”.

صحفي من محيط مجمع #الشفاء للجزيرة: الجيش الإسرائيلي حوّل المجمع إلى ثكنة عسكرية، والأطباء رفضوا الخروج بعد طلب الاحتلال منهم المغادرة، وعشرات الجثث لا تزال في الشوارع المحيطة بالمجمع#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/lCzTViNKPn — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 15, 2023



وأفاد ذات المصدر بأن “دبابات الاحتلال ما تزال موجودة داخل باحة المجمع بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال المؤسسة الطبية الأكبر في القطاع”.

وأجرت قوات الاحتلال تفتيشا داخل المستشفى وتحقيقا مع الشبان الموجودين فيه، حيث “ينادون عبر مكبرات الصوت على الشبان لتسليم أنفسهم”. يضيف المصدر ذاته.

من جهته، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس. “إن التقارير عن التوغل العسكري في مستشفى الشفاء في غزة تثير القلق”.

كما أشار أدهانوم غيبريسوس إلى “أن المنظمة فقدت الاتصال مرة أخرى بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء”.