الاحتلال يقتل 9 صحفيين يمنيين في غارة جوية

الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب "بتحقيق فوري وسريع ومستقل"

شنت قوات الاحتلال الصهيوني غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف الشمالية يوم الأربعاء 10 سبتمبر الماضي، واستهدفت قوات الاحتلال صحيفة “26 سبتمبر” للقصف، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة صحفيين وعدد من المارة.

وهي الجريمة التي أدانها الاتحاد الدولي للصحفيين وطالب بتحقيق سريع ومستقل في بيان له يوم أمس الأحد 14 سبتمبر.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي، أنطوني بلانجي: “إن مقتل ما لا يقل عن تسعة صحفيين في اليمن مذبحة مروّعة. استهداف الصحفيين يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وهجوماً على حق الجمهور في المعرفة. نحن ننضم إلى نقابتنا الشريكة، نقابة الصحفيين اليمنيين، في المطالبة بتحقيق فوري وسريع ومستقل تماماً في هذه المأساة. يجب اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع”.

من جانبها وفي وقت سابق، عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين “عن إدانتها الشديدة للهجوم الصهيوني على مقر صحيفة 26 سبتمبر”.

واستهجنت النقابة “الهجوم على مقار إعلامية وأحياء سكنية راح ضحيته عشرات المدنيين وتسبب في تدمير كبير للمنشآت والمساكن، فإنها تعتبره جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد على حماية وسائل الإعلام وحرية التعبير أثناء النزاعات.”