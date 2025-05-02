الاحتلال يقصف القصر الرئاسي في سوريا

بأشد العبارات، أدانت الرئاسة السورية يوم الجمعة، القصف الذي تعرّض له القصر الرئاسي يوم الخميس من طرف الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إنه “يشكل تصعيداً خطيراً ضد مؤسسات الدولة وسيادتها”.

واعتبرت الرئاسة السورية في بيان أصدرته اليوم، أن “الهجوم المدان، يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية. ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري”.

وشدّد البيان على أن “سوريا لن تساوم على سيادتها أو أمنها. وستواصل الدفاع عن حقوق شعبها بكل الوسائل المتاحة”.

وطالبت الرئاسة السورية “المجتمع الدولي والدول العربية، بالوقوف إلى جانب سوريا. في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية، التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية”.

كما دعت الدول العربية إلى “توحيد مواقفها، والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا، في مواجهة هذه الهجمات. بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعوب العربية في التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية”.