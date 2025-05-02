الاحتلال يقصف سفينة المساعدات “الضمير العالمي” قرب مالطا

قصف جيش الاحتلال عبر طائرات بدون طيار سفينة “كونشياس-الضمير العالمي”، وهي سفينة مساعدات غير مسلحة، تابعة لتحالف أسطول الحرية الذي يحاول كسر الحصار على قطاع غزة، وهذا باستهداف مباشر في المياه الدولية.

ووفقا لما أفاد به التحالف اليوم الجمعة، 2 ماي، فقد نظم التحالف الرحلة وسط تعتيم إعلامي لتفادي أي محاولة تخريب، وسافر متطوعون من أكثر من 21 دولة إلى مالطا للالتحاق بالمهمة المتجهة إلى غزة، من بينهم شخصيات بارزة، “وفي صباح يوم المغادرة المقررة، تعرضت السفينة لهجوم. حيث هاجمت طائرات مسيّرة مسلحة مقدمة السفينة المدنية غير المسلحة مرتين، مما أدى إلى اندلاع حريق وحدوث ثغرة كبيرة في الهيكل.”

وحسب آخر الاتصالات في وقت مبكر من صباح اليوم فلا تزال الطائرات المسيرة تحلق فوق السفينة.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025

وكانت السفينة المستهدفة، والمتواجدة في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا، قد أطلقت نداء استغاثة فور وقوع الهجوم. وتم إرسال سفينة من جنوب قبرص، لكنها لم تقدم الدعم الكهربائي الحيوي المطلوب.

“يبدو أن الضربة الجوية استهدفت بشكل متعمد المولد الكهربائي للسفينة، مما ترك الطاقم دون طاقة وعرّض السفينة لخطر الغرق الشديد”، يقول التحالف في بيانه.

ويضيف أنه “على متن السفينة نشطاء دوليون في مجال حقوق الإنسان في مهمة إنسانية سلمية لتحدي الحصار الإسرائيلي غير القانوني والقاتل على غزة، وتقديم مساعدات حيوية ومنقذة للحياة. فمنذ 2 مارس 2025، منعت إسرائيل دخول جميع شاحنات الإغاثة إلى غزة، مما أدى إلى تجويع أكثر من مليوني مدني أمام أنظار المجتمع الدولي. ويقدّر الخبراء في المجال الإنساني أن سكان غزة بحاجة إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومع ذلك لم يُسمح بدخول شاحنة واحدة منذ شهرين”.