الاحتلال يقصف سفينة المساعدات “الضمير العالمي” قرب مالطا

قصف جيش الاحتلال عبر طائرات بدون طيار سفينة “كونشياس-الضمير العالمي”، وهي سفينة مساعدات غير مسلحة، تابعة لتحالف أسطول الحرية الذي يحاول كسر الحصار على قطاع غزة، وهذا باستهداف مباشر في المياه الدولية.

ووفقا لما أفاد به التحالف اليوم الجمعة، 2 ماي، فقد نظم التحالف الرحلة وسط تعتيم إعلامي لتفادي أي محاولة تخريب، وسافر متطوعون من أكثر من 21 دولة إلى مالطا للالتحاق بالمهمة المتجهة إلى غزة، من بينهم شخصيات بارزة، “وفي صباح يوم المغادرة المقررة، تعرضت السفينة لهجوم. حيث هاجمت طائرات مسيّرة مسلحة مقدمة السفينة المدنية غير المسلحة مرتين، مما أدى إلى اندلاع حريق وحدوث ثغرة كبيرة في الهيكل.”

وحسب آخر الاتصالات في وقت مبكر من صباح اليوم فلا تزال الطائرات المسيرة تحلق فوق السفينة.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025