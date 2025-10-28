-- -- -- / -- -- --
"حماس" تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

الاحتلال يقصف عدّة مناطق من قطاع غزة

الاحتلال يقصف عدّة مناطق من قطاع غزة
انتهاكات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قصف الاحتلال الصهيوني مساء الثلاثاء، عدّة مناطق من غزة، في انتهاك جديد لاتفاق وقف الحرب على القطاع.

وقالت “حماس” في تصريح صحفي، إنه “لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح”، الذي اتخذه الاحتلال ذريعة لشنّ ضربات جديدة. مؤكدة “التزامها باتفاق وقف إطلاق النار”.

الاحتلال يرتكب 125 خرقا لاتفاق وقف الحرب على غزة

وجاء في تصريح المقاومة إن “القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال الفاشي على مناطق من قطاع غزة، يمثّل انتهاكا صارخا للاتفاق. وامتدادٌ لسلسة الخروقات التي تم ارتكابها خلال الأيام الماضية”.

وجدّدت “حماس” مطالبتها للوسطاء الضامنين للاتفاق، بـ”التحرّك الفوري للضغط على الاحتلال، وكبح تصعيده الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة. ووقف انتهاكاته الخطيرة، وإلزامه بكافة بنود الاتفاق”.

