الاحتلال يقصف عدّة مناطق من قطاع غزة

"حماس" تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

قصف الاحتلال الصهيوني مساء الثلاثاء، عدّة مناطق من غزة، في انتهاك جديد لاتفاق وقف الحرب على القطاع.

وقالت “حماس” في تصريح صحفي، إنه “لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح”، الذي اتخذه الاحتلال ذريعة لشنّ ضربات جديدة. مؤكدة “التزامها باتفاق وقف إطلاق النار”.

وجاء في تصريح المقاومة إن “القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال الفاشي على مناطق من قطاع غزة، يمثّل انتهاكا صارخا للاتفاق. وامتدادٌ لسلسة الخروقات التي تم ارتكابها خلال الأيام الماضية”.

وجدّدت “حماس” مطالبتها للوسطاء الضامنين للاتفاق، بـ”التحرّك الفوري للضغط على الاحتلال، وكبح تصعيده الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة. ووقف انتهاكاته الخطيرة، وإلزامه بكافة بنود الاتفاق”.