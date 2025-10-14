الاحتلال ينتهك اتفاق وقف اطلاق النار وبن غفير يقتحم الأقصى

في انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، استشهد اليوم الثلاثاء، 6 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف شنه جيش الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن المجزرة الأكبر وقعت في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث استشهد خمسة مواطنين بعد أن أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز “كواد كوبتر” النار عليهم أثناء تفقدهم لمنازلهم المدمرة.

زرعم جيش الاحتلال في بيان إنه أطلق النار لإزالة ما اعتبر أنه تهديد بعد رصد “مشبوهين” حاولوا تخطي الخط الأصفر في قطاع غزة.

وادعى أن هؤلاء سعوا للاقتراب من جنوده رغم إطلاقهم طلقات تحذيرية، داعيا إلى الالتزام بالتوجيهات التي يصدرها.

وفي جنوب القطاع، استشهد مواطن وأصيب آخرون بنيران مسيرة أخرى في بلدة الفخاري شرق خانيونس. كما أفاد مجمع ناصر الطبي بوصول مصابين اثنين بنيران قوات الاحتلال في خانيونس.

ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، حيث أطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مكثف على مواطنين شمال غرب مدينة رفح، وسُجل إطلاق نار من الآليات وتحليق للطائرات المسيرة في منطقة الشاكوش شمالي رفح.

وتعليقا على ذلك، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن قتل جيش الاحتلال لعدد من أهالي قطاع غزة “يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار”.

كما دعت الحركة حماس الأطراف المعنية باتفاق وقف إطلاق السلام والوسطاء العرب والدوليين إلى متابعة سلوك تل أبيب وعدم السماح لها بالتنصل من التزاماتها أمامهم فيما يتعلق بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة كما هو متفق عليه بالخطة الأمريكية.

من جهة أخرى، اقتحم وزير الأمن القومي للكيان المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات في مدن وبلدات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتداءات على ممتلكات المواطنين وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

واقتحم بن غفير باحات الأقصى الشريف للمرة الثانية خلال أسبوع، رفقة عشرات المستوطنين، لإحياء ما يسمى عيد “بهجة التوراة” وأدى المستوطنون خلال الاقتحامات طقوسا وصلوات تلمودية، في ظل استمرار منع شرطة الاحتلال المصلين من دخول المسجد المبارك خلال فترات الاقتحام.

وكان هذا الوزير الإسرائيلي قد شارك الأربعاء الماضي، إلى جانب وزير التراث عميحاي إلياهو وعضو الكنيست إسحاق كرويزر، في اقتحام المسجد الأقصى خلال احتفالات ما يسمونه عيد العُرش اليهودي، الذي انتهى الإثنين، وشهدت تلك الفترة اقتحام المسجد الأقصى من قِبل 7119 مستوطنا على مدار 5 أيام.