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العالم
بحجة الافتقار إلى رخص البناء

الاحتلال يهدم 31 مبنى فلسطينيا خلال أسبوعين

الشروق أونلاين
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الاحتلال يهدم 31 مبنى فلسطينيا خلال أسبوعين

قال تقرير أممي ،السبت،  إن سلطات الاحتلال الصهيوني هدمت 31 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية وشرق القدس  خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في  الأراضي الفلسطينية، أن “عمليات الهدم التي تمت بحجة الافتقار إلى رخص البناء، أدت إلى تهجير 32 شخصا بمن فيهم 14 طفلا وإلحاق الضرر بنحو 680 آخرين”.

وأشار التقرير، إلى أن “بناية من طابق واحد هدمت على يد أصحابها الذين أجبروا  على ذلك لكي يتفادوا الغرامات في شرق القدس، ما أدى إلى تهجير 15 شخصا”.

وأوضح أن الهدم “تم بعد صدور قرار نهائي عن المحكمة العليا لسلطات الاحتلال، وقضت  فيه بأن المستوطنين يملكون الأرض التي كانت البناية مقامة عليها وأمهلت الأسر 20 يوما لإخلاء منازلهم”.

وتابع التقرير، أن سلطات الكيان “جرفت في 10 أوت الجاري طريقا زراعيا في قرية “بتير” غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ما عطل قدرة نحو 100  أسرة (500 شخص) على الوصول إلى أراضيهم”.

كما لحق الأضرار بنحو 100 طفل جراء هدم ملحق بناية كان من المقرر استخدامه كروضة في حي “بيت صفافا” بالقدس الشرقية.

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