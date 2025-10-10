-- -- -- / -- -- --
الاحتلال يواصل عربدته.. قصف عنيف لغزة وخان يونس رغم وقف الحرب

واصل جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، القصف المدفعي والجوي بمناطق عدة في قطاع غزة على الرغم من إقرار حكومة الكيان اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن “قوات الاحتلال الصهيوني قصفت مدينتي خان يونس جنوبي القطاع، وغزة شمالي القطاع”.

وأعلنت مصادر طبية، أنها انتشلت صباح اليوم الجمعة، جثامين 7 شهداء قضوا في قصف سابق على عدة مناطق في مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أنها انتشلت أيضا جثمان شهيد من بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهدت الطفلة رسيل عماد كوارع متأثرة بإصابتها بنيران الاحتلال في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها في محيط منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن “قوات الاحتلال قصفت منطقة الكتيبة وسط مدينة خان يونس، بعدة قذائف مدفعية، تزامناً مع تحليق طيران مسيّر في اجواء المدينة، قبل أن تشن طائرات الاحتلال غارة جوية عنفية وسط مدينة خان يونس، فجراً”.

ولفتت الوكالة، إلى أن “شرق مدينة غزة، شهد غارة لطائرات الاحتلال وقصفاً مدفعياً، وإطلاق نار من طائرات مروحية”

وكانت، حكومة الاحتلال صادقت، في وقت متأخر من الليلة الماضية، على اتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الحكومة صادقت، رسمياً، على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة لإطلاق سراح جميع الرهائن.

