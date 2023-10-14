الاحتلال يواصل مجازره في غزة ونحو 1900 شهيد بينهم 614 طفلاً

يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 1900 شهيد، و7696 مصابا حسبما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينة في غزة.

وأفادت الصحة الفلسطينية في غزة أنّ من بين الشهداء 614 طفلاً و370 إمرأة، ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع، وإصابة 7696 مواطنا بجروح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

وأضاف المصدر ذاته أنه استشهد نحو 256 مواطناً من بينهم 20 طفلاً، وأصيب أكثر من 1788 مواطناً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت الوزارة استشهاد 15 عنصراً من كادرها الطبي، إضافة إلى تدمير 23 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

وأفادت وكالة الأنباء الفسلطينية (وفا) “أن طيران الاحتلال الحربي شن سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والغربية من مدينة غزة، استهدفت منازل المواطنين، ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجا سكنية”.

وتركزت الغارات “في حي تل الهوا، ومستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، الذي لجأت إليه مئات العائلات، طلبا للحماية من قصف الاحتلال”، يضيف المصدر نفسه.

“كما استهدفت طائرات الاحتلال أحياء الرمال، ومحيط مخيم الشاطئ، ومنطقة أبراج المخابرات، والكرامة، والفيروز، ودمرت فيها عشرات المنازل، والبنايات السكنية”.

“وقصفت طائرات الاحتلال بعشرات الصواريخ منطقتي السودانية والواحة والمنطقة الغربية والشمالية في بيت لاهيا شمال القطاع، مستخدمة سياسة الأرض المحروقة”.

واستهدف طيران الاحتلال “عددا من المنازل في خان يونس غربها وشرقها، هذه المدينة التي لجأت اليها المئات من الاسر، التي نزحت قسرا من شمال القطاع”، حسب وفا.