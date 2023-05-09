أعلن بنك الجزائر المركزي ارتفاع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بنسبة 8.4 بالمئة إلى 66 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري..

هذه هي قيمة الاحتياطات الأجنبية في الدول العربية: