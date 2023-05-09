-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

الاحتياطات الأجنبية في الدول العربية

الشروق أونلاين
  • 396
  • 0
الاحتياطات الأجنبية في الدول العربية

أعلن بنك الجزائر المركزي ارتفاع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بنسبة 8.4 بالمئة إلى 66 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري..

هذه هي قيمة الاحتياطات الأجنبية في الدول العربية:

مقالات ذات صلة
أفضل 7 طرق للحصول على وظيفة أحلامك

أفضل 7 طرق للحصول على وظيفة أحلامك

تسليم 12.500 بطاقة فنان وتسجيل 184 مهنة فنية

تسليم 12.500 بطاقة فنان وتسجيل 184 مهنة فنية

تمديد آجال استقبال المشاريع السينمائية إلى منتصف الشهر ماي

تمديد آجال استقبال المشاريع السينمائية إلى منتصف الشهر ماي

إيرادات النفط والغاز العربية في 2022

إيرادات النفط والغاز العربية في 2022

هذا ما يدفعه “يوتيوب” مقابل عدد المشتركين والمشاهدات

هذا ما يدفعه “يوتيوب” مقابل عدد المشتركين والمشاهدات

وميض ضوئي مجهول في السماء.. ماذا يكون؟ (فيديو)

وميض ضوئي مجهول في السماء.. ماذا يكون؟ (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد