“الاختيار” و”11/11″ ضمن قائمة الأعمال المرشحة لجوائز نقاد الدراما العربية

"الشروق" ممثلة بعملين من بين ثلاثة أعمال من الجزائر

حجز مسلسل “الاختيار” الذي يبث على قناة “الشروق”، مكانة له ضم قائمة الأعمال المرشحة لجوائز نقاد الدراما العربية، خلال هذا الموسم الحالي، إلى جانب مسلسلي “11/11” و”الدامة”، من الجزائر، وعدد من الأعمال السورية والمصرية في الوطن العربي. غير أن مسلسل الاختيار هو العمل الوحيد من الجزائر الذي حاز قصب السبق حتى الآن، طبقا لتصويت الجمهور.

وتصدر المسلسل الذي يجمع 68 فنانا من الجزائر وتونس قائمة الأعمال الأكثر متابعة في دول المغربي العربي، إذ احتل المرتبة الثانية في الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بكل من تونس والجزائر، بالإضافة إلى تواجده ضمن قائمة الأكثر مشاهدة في المغرب، حيث حقق العمل أزيد من 10 ملايين مشاهدة على اليوتوب.

ويطرح العمل الذي يجمع كوكبة من النجوم من تونس والجزائر ضمن قالب درامي عددا من المواضيع، مثل صراع العصابات، التجارة في الممنوعات، حروب المافيا، الاغتصاب، القتل، الانتقام..

وتخضع الأعمال التي دخلت قائمة المنافسة لتصويت الجمهور ولجنة خاصة للتقييم تضم النقاد والصحفيين من الوطن العربي، من بينهم الصحفيان فيصل شيباني وذهبية مشدال من الجزائر.

وتتنافس الأعمال التي تدخل القائمة من بينها الاختيار على جوائز نقاد الدراما في عدة تخصصات، منها التأليف التمثيل، الديكور، الأزياء، المكياج، الموسيقى التصويرية، المؤثرات البصرية والصوتية، المونتاج، الإخراج، الإضاءة وغيرها من فروع الصناعة الدرامية.

التصويت على الأعمال يتم عبر موقع جوائز نقاد الدراما حيث تطرح حلقات هذه الأعمال بشكل يومي لتحدد بعد ذلك نسب المشاهدة مراتب ومكانة الأعمال، إضافة إلى تقييم اللجنة المختارة على أن توزع الجوائز خلال حفل يتم الإعلان عنه لاحقا.