“الاختيار” و”11/11″ يتربعان على عرش الدراما.. وجريو ينافس جعفر قاسم

بحسب أرقام المشاهدة على اليوتيوب.. "الشروق" تتصدر السباق الرمضاني في الأسبوع الأول

تصدرت قناة “الشروق”، خلال الأسبوع الأول من رمضان، قائمة الأعمال المتنافسة خلال الشهر الكريم، إذ حققت خمسة مسلسلات ما يقارب 35 مليون مشاهدة، لتتضح بذلك أهم الأعمال التي استحوذت على اهتمام الجمهور، التي ترجمتها نسب مشاهدة معتبرة، كانت فيها الشروق في الصدارة، فيما عاد التلفزيون الجزائري إلى الواجهة من خلال مسلسل “الدامة” وحافظ جعفر قاسم على مكانته في الكوميديا.

تربعت الأعمال الدرامية على قناة “الشروق” على عرش فئة الدراما حيث حقق كل من مسلسل 11.11 لمخرجه أسامة قبي و”الاختيار الأول” لمخرجه محمد علي الزواغي ما يقارب 10 مليون مشاهدة لكل منهما على اليوتيوب في غضون أسبوع واحد، ودخلت “التوندونس” بمختلف حلقاتها، فيما حقق الموسم الثالث من مسلسل “بنت لبلاد” لمخرجه سامي فعور نسبة مقدرة بـ 6.7 مليون مشاهدة في ظرف ست حلقات، وتذيل مسلسل “حارة الشهداء” قائمة الأعمال الدرامية المتنافسة.

وقد أحدث التلفزيون العمومي المفاجأة من خلال مسلسل “الدامة” لمخرجه يحي مزاحم الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب، في فئة الدراما، بأزيد من 30 مليون مشاهدة ليؤكد آراء الجمهور التي أشادت به منذ أولى حلقاته، ويعيد بذلك التلفزيون العمومي إلى الواجهة.

أما في فئة الكوميديا، فيتنافس المخرجين عبد القادر جريو وجعفر قاسم على المرتبة الأولى من خلال سلسة “اخو البنات” على قناة “الشروق” التي حققت ما يقارب 08 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى سلسلة “دار لفشوش” التي حققت بدورها نفس النسبة خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، كما نجح المخرج وليد بوشباح في استقطاب الجمهور من خلال سلسلة “البطحة” التي تبثها قناة “الشروق”، التي حققت أزيد من 7.5 مليون مشاهدة خلال وقت وجيز، واحتلت سلسلة “جذع مشترك” للمخرج محمد بن عبد الله على قناة “الشروق”، المرتبة الرابعة بنسبة 4.1 مليون مشاهدة لتحدث بذلك المفاجأة.

وعادت المرتبة الخامسة من حيث نسب المشاهدة على اليوتيوب في فئة الكوميديا لسلسلة “عايلة شوك” لمخرجها يوسف محساس بحوالي 02 مليون مشاهدة خلال أسبوع، فيما حققت كل من سلسلة “عين الجنة” لمخرجها كريم موساوي، “معيشة فالـgood” لامين بومدين، و”سكركش” لرفيق دبوب، مليون مشاهدة في ظرف أسبوع، وسلسلة “بومليار 3” الناطقة بالأمازيغية لمخرجها حكيم رحيم أقل من نصف مليون مشاهدة.