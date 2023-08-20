الادّعاء يكشف سبب غريب لإقدام ممرضة بريطانية على قتل 7 رضّع

استمعت محكمة بريطانية إلى الممرضة التي قتلت أطفال كانوا تحت رعايتها، وكشفت أنها أقدمت على هذه الجريمة لكسب تعاطف طبيب كانت مفتونة به.

وأدينت لوسي ليتبي، بقتل 7 أطفال حديثي الولادة، مع محاولة التخلص من 6 آخرين في وحدة الرعاية بمستشفى كونتيسة تشيستر بإنجلترا.

وكشف ممثل الادعاء أن الممرضة كانت مهووسة بالطبيب المتزوج، فقتلت الأطفال لتلفت انتباهه وتركيزه.

And the insane explanation: https://t.co/vH2f9pdT5e — Ross Kaminsky (@Rossputin) August 19, 2023

وأنكرت الممرضة ذات الـ 33 عاما هذا التفسير”غير العادي طوال فترة المحاكمة، وأكدت أن الطبيب كان مجرد صديق مقرب، لكن الانزعاج بدا على ملامحها حين دخل قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته.

وحاولت ليتبي مغادرة قفص الاتهام بعد دخول الطبيب ولم توافق على البقاء إلا بعد محادثة قصيرة خافتة مع محاميها، وفق صحيفة “تليغراف“.

وقال المدعون إن رد فعل الممرضة المبالغ فيه يرجع إلى كونها كانت مفتونة به، وهو ما تثبته بعض الرسائل المتبادلة بينهما، وافترضت المحكمة أن علاقة عاطفية تربطهما.

واتهمت النيابة الممرضة لوسي بقتل 7 أطفال رضع بطرق مختلفة، مما يجعلها في مواجهة عقوبة سجن طويلة، ربما قد تصل إلى السجن مدى الحياة.