الارندي ينوه بجهود الدولة في محاربة المخدرات

حذر من الخطاب الأصولي المتطرف

دعا التجمع الوطني الديمقراطي، الطبقة السياسية في البلاد، إلى التنويه بالمجهودات المبذولة من قبل الدولة لمحاربة المخدرات والرد على ما وصفه بـ “بالحرب الممنهجة التي تقودها بعض الأطراف لإغراق الحدود الغربية للجزائر بالمخدرات”.

واعتبر الحزب، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال، أن مساعي الجزائر الحثيثة لتركيز الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال حزمة الإجراءات الرئاسية المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطن، كلها عوامل تصب في إطار حماية الدولة والحفاظ على بعدها الاجتماعي وصون كرامة المواطن.

كما جدد الأرندي، دعمه المطلق لمواقف الدبلوماسية الجزائرية تجاه ما يحدث في المحيط المغاربي والعربي، والتي سبق وأن عبر عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون علنا وبالصوت المسموع.

لتضيف التشكيلة السياسية التي يسيرها بالنيابة مصطفى ياحي أن “هذه المواقف تأتي تتمة لما عبرت عنه الجزائر خلال استضافتها القمة الـ31 لجامعة الدول العربية شهر نوفمبر الماضي من دعوة إلى توحيد الصف العربي وتنشيط منظومة العمل العربي المشترك.

من جهة أخرى حذر مصطفى ياحي القائم بأعمال الأمين الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الاثنين، من عواقب الخطاب الأصولي المتطرف، ومحاولات نظام المخزن المغربي هدم البنية الاجتماعية في الجزائر عبر إغراقها بالمخدرات.

ودعا ياحي خلال لقائه بمناضليه بدار الثقافة لولاية الشلف، الشعب الجزائري بمختلف أطيافه وشركائه الاجتماعيين والسياسيين، إلى التلاحم لتعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الاجتماعية والتصدي للانعكاسات والصراعات الدولية والإقليمية والجهوية، والتهديدات الداخلية والخارجية، التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار والعودة بالجزائر إلى العشرية السوداء، وأخذ العبرة مما يحدث في دول الجوار كليبيا وتونس والسودان واليمن.

وأضاف بأن تعزيز هذا التكاتف يكون بالتصدي للفقر والتهميش والمحسوبية والبيروقراطية ومحاربة الفساد، والوقوف في صف رئيس الجمهورية في معركته لاسترجاع كرامة المواطن، وتثمين قراراته تجاه الطبقة الشغيلة، من خلال إلغاء الضريبة على الدخل للفئات الهشة، والرفع من الأجر القاعدي والنقطة الاستدلالية، واستحداث منحة البطالة، والتكفل بأعباء التغطية الصحية، بالشكل الذي يعزز القدرة الشرائية للمواطن ويحفظ كرامته.