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الازدحام المروري بالعاصمة: دخول نفقين حيز الخدمة (صور)

الشروق أونلاين
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الازدحام المروري بالعاصمة: دخول نفقين حيز الخدمة (صور)
ح.م

قام وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، الإثنين، بزيارة عمل وتفقد لعدة مشاريع بالعاصمة من شأنها تسهيل حركة المرور أين وضع حيز الخدمة نفقين أرضيين ببلدية الشراقة.

وفي إطار إنجاز مشاريع من شأنها تسهيل حركة المرور وفك الاختناق المروري بعاصمة البلاد، أشرف الوزير رخروخ رفقة والي العاصمة عبد النور رابحي ورئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي على زيارة عمل وتفقد لعدة مشاريع تابعة للقطاع.

وفي المحطة الأولى قام الوفد بوضع حيز الخدمة النفقين الأرضيين الموجودين على مستوى الطريق الوطني (RN41) ببلدية الشراقة.

وحسب بيان للجهات المعنية فإن هذا المشروع المنجز يكتسي أهمية جد كبيرة في فك الاختناق المروري على مستوى الطريق الوطني، وسيريح مستعملي الطريق في تفادي الازدحام خاصة الوافدين إلى قلب العاصمة.

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