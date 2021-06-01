الاستئناف الجزئي لطلبات تأشيرات الأعمال شنغن

سفارة إيطاليا بالجزائر تعلن:

أعلنت سفارة إيطاليا بالجزائر في بيان لها الاستئناف “الجزئي” ابتداء من، الثلاثاء، لمعالجة تأشيرات الأعمال شنغن نحو إيطاليا.

وجاء في البيان “باعتبار التطورات الأخيرة والأفاق المستقبلية على المديين المتوسط والبعيد، تعلن سفارة إيطاليا بالجزائر أنه سيتم استئناف معالجة طلبات تأشيرة الأعمال شنغن نحو إيطاليا ابتداء من يوم الثلاثاء 01 جوان 2021″، مضيفا أن “هذه المبادرة تهدف أساسا إلى دعم دوائر الأعمال في الجزائر وإيطاليا فضلا عن تنشيط الاقتصاد”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “بناء على تعليمة سفارة إيطاليا بالجزائر، سيقوم شريكها في.أف.أس غلوبال، كإجراء أولي في مرحلة أولى، بالاتصال بجميع من يملك تأشيرة أعمال شنغن للتنقل (صلاحية بسنة أو أكثر) ممنوحة من طرف سفارة إيطاليا بالجزائر والتي انتهت صلاحيتها خلال الجائحة، لاقتراح أخذ مواعيد لدى أحد مراكز التأشيرات المفتوحة حاليا (الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة).

وأبرزت السفارة أن “المهتمين مطالبون بتقديم الوثائق اللازمة لتأشيرة الأعمال والتي ستعلن عنها في أف أس غلوبال بما فيها دعوة من طرف شركة إيطالية لسفر أعمال إلى إيطاليا”.

وذكرت أنه في إطار احتواء انتشار فيروس كورونا “أقرت دول شنغن من بينها إيطاليا قيودا على السفر و أن قيودا مؤقتة على التنقلات غير ضرورية نحو الاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول”.

وأضاف البيان أنه “يمكن الإبقاء على القيود أو ربما تخفيفها أو حتى إعادة إقرارها حسب الحالة الوبائية وباعتبار قرارات السلطات الوطنية المعنية في مختلف البلدان”.

وأكدت سفارة إيطاليا أن ‘المتحصلين الجدد على تأشيرة شنغن أو تأشيرة شنغن سارية المفعول غير مرخصين بشكل آلي إلى الدخول إلى الأراضي الإيطالية وفضاء شنغن إذ يتعين عليهم الامتثال للقيود المفروضة على السفر المقررة على مستوى شنغن وبلدان الدخول الأولى لهذا الفضاء”.

علاوة على ذلك يجب على كل مسافر التحقق من قيود السفر قبل المغادرة. وفي هذه الظروف يمكن للمعنيين أن يؤجلوا سفرهم نحو إيطاليا مع الاستفادة على المديين المتوسط والبعيد من تجديد تأشيرات تنقلهم بفضل مبادرة سفارة إيطاليا بالجزائر.

أما بخصوص الإجراءات سارية المفعول في إيطاليا والمحينة بشكل متواصل، تدعو السفارة إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.ambalgeri.esteri.it وموقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية www.esteri.it ..

س. ع