الاستئناف في أحداث ملعب الكاليتوس أمام القضاء يوم 12 أوت

إصابات خطيرة لأعوان الشرطة وخسائر فاقت 1.6 مليار سنتيم

يفتح مجلس قضاء الجزائر، يوم 12 أوت الداخل، ملف أحداث الشغب والتحريض على العنف، مع التخريب والتحطيم العمدي للممتلكات والاعتداء بالقوة على أفراد الأمن، والذي شهده ملعب الكاليتوس بالعاصمة، حيث يتابع فيها 34 مشتبها فيه، بينهم قصر ومسبوقون قضائيّا، تسببوا في خسارة تفوق مليار و600 مليون.

وستكون المحاكمة على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، إذ سيمثل 34 متهما أمام هيئة المحكمة بجنح ثقيلة تتعلق بـ”التحريض على إثارة أعمال الشعب داخل منشأة رياضية، التخريب والتحطيم العمدي لأملاك الدولة، التحريض على الإخلال بالنظام العام إلى جانب التعدي بالعنف على القوة العمومية أثناء تأديتها لمهامها”.

وتعود وقائع حادثة الحال إلى يوم 10 أفريل الماضي، إذ وبعد حوالي 10 دقائق من بداية الشوط الثاني لمباراة جمعت بين الفريق المستقبل اتحاد الحراش والفريق الزائر جمعية وهران في إطار مباراة كرة القدم برسم بطولة المحترف الثاني بملعب “الكاليتوس” بالجزائر العاصمة، ومباشرة بعد استقبال شباك فريق اتحاد الحراش الهدف الثاني اندلعت أعمال شغب كبيرة من قبل عدد من المناصرين أين قاموا عمدا بالتجمهر ومحاولة اجتياح أرضية الميدان، ثم تحطيم جميع الكراسي والمقاعد وكذا السياج الحديدي للملعب على غرار التحطيم الكلي للمنصة الشرفية المخصصة لاستقبال الزوار والشخصيات، ناهيك عن اقتحام قاعتين رياضيتين مخصصتين كمستودعين لتخزين مواد وآلات ملك لأحد المقاولين.

كما أقدم المتهمون على تحطيم أبواب القاعتين المخصصتين كمستودعين والاستيلاء على المواد التي كانت بالداخل بما فيها قارورات البنزين المستعملة في عمليات الطلاء والدهان، والأكثر من ذلك فقد قاموا أيضا بالاعتداء على مركبات ورجال الأمن الوطني عن طريق رشقهم بالحجارة ومحاولة حرق مركبة تابعة لوحدات حفظ النظام .

وتوصلت التحقيقات إلى أن المناصرين المتهمين في ملف الحال كانوا في حالة هيجان ورفضوا تقبل الخسارة، الأمر الذي أدى بهم إلى اقتراف هذه الجرائم، غير أن التواجد الأمني مكّن من التحكم في الوضع وحماية اللاعبين والمسيرين، مما أدى لوقوع خسائر كبيرة في الممتلكات إلى جانب الخسائر البشرية المتمثلة في تعرض 3 شرطيين إلى إصابات بليغة، اثنان منهم تعرضا للكسور والثالث إلى إصابة على مستوى العين اليمنى بعد ما تم رشه بمادة محظورة مجهولة المصدر، حيث أن هذه الأعمال العنيفة كادت أن تؤدي إلى إزهاق أرواح أو حدوث عاهات مستديمة وهذا ما أكدته شهادات الطب الشرعي.

وخلال تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، ثم تحويلهم على قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداع 14 مشتبها فيه رهن الحبس المؤقت، وإخضاع عدد منهم لإجراء الرقابة القضائية، فيما أفرجت محكمة الإفراج عن 10 أعضاء من لجنة الأنصار، إلى جانب تبرئة 6 آخرين. وكانت محكمة الجنح بالحراش قد وقعت شهر ماي المنصرم أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في هذا الملف، حيث تراوحت الأحكام الصادرة ضدهم بين عامين و3 سنوات و5 سنوات حبسا نافذا، فيما ألزمت المتهمين المدانين بدفع مبلغ 20 مليون سنتيم للخزينة العمومية كتعويض عن الضرر الذي تكبدته.