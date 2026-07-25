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الجزائر
المعنيون يواجهون تهما ثقيلة ومجلس قضاء الجزائر يقرر:

الاستئناف في حادثة تدنيس العلم الوطني يوم 29 جويلية

نوارة باشوش
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الاستئناف في حادثة تدنيس العلم الوطني يوم 29 جويلية
ح.م

يفتح مجلس قضاء الجزائر يوم 29 جويلية الجاري ملف حادثة “تدنيس العلم الوطني” على مستوى المؤسسة الفندقية المسماة “ذو لقاسي أوتال” بالعاصمة، والمتابع فيه كل من “خ.ع” و”أ.س”.
وستكون المحاكمة على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث سيمثل أمام هيئة المحكمة المتهمان “خ.ع”، وهو مؤثر بارز ومدير لوكالة الاتصال المكلفة بتنظيم الحفل، و”أ.س”، بموجب قانون العقوبات في مادته 160 مكرر والتي تنص على ما يلي: “كل فعل يتمثل في إهانة أو تدنيس العلم الوطني عمدا وعلانية، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير أو التصرف التي من شأنها المساس بحرمته ورمزيته”.
وتخضع هذه الأفعال مرتكبيها لعقوبات جزائية يحددها القانون، حيث يعاقب، حسب المادة 160 مكرر من قانون العقوبات، بالسجن من “5 إلى 10 سنوات كل من يقوم عمدا وعلانية بتمزيق، أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني”.
وقد أثارت صور ومقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الغضب والاستياء، بعد ظهور العلم الوطني موضوعا على أرضية قاعة الفندق، في مشهد اعتبره كثيرون مساسا برمز من أبرز رموز السيادة الوطنية ومساسا بحرمة الراية الوطنية”.
وكانت محكمة الجنح في بئر مراد رايس قد أصدرت في 8 جوان الماضي أحكامها في حق المتهمين في الحادثة، إذ وقّعت عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري مع إيداع الحبس في الجلسة لمتهمين اثنين موقوفين عن وقائع حادثة تدنيس العلم الوطني على مستوى المؤسسة الفندقية.
كما ألزمت المحكمة كلا المتهمين أن يدفعا بالتضامن للخزينة العمومية تعويضا ماليا قدره 20 مليون دينار جزائري كتعويضات عن الضرر الذي ألحق بها.

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