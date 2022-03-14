مُجمعّان كويتيان مهتمان بالاستثمار في السياحة بالجزائر

أبدت مجموعتا “كامكو” و”كيبكو” الكويتية للاستثمار، استعدادها لدخول مجال السياحة والفندقة في الجزائر. وذلك في لقاء بين ممثلي الشركتين القابضتين، ووزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي.

وحسب بيان للوزارة، فقد استقبل الوزير حمادي مساء الأحد عبد الله ناصر الصباح الأحمد الصباح، رئيس مجلس إدارة “شركة كامكو للاستثمار”. ومستشار الإدارة وعضو مجلس إدارة شركة مشروع الكويت القابضة “كيبكو”.

وسمح اللقاء الذي جرى بحضور سفير دولة الكويت بالجزائر محمد الشبو. لوزير السياحة باستعراض “مختلف فرص الاستثمار في الجزائر في المجال السياحي والفندقي”.

كما أبدى الطرفان الكويتيان استعدادهما “لترقية الاستثمار وتبادل الخبرات بين الجزائر والكويت في مختلف المجالات. وخاصة في المجال السياحي”، يوضح ذات البيان.