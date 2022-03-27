الاسترجاع مفتاح المباراة الثانية أمام الكاميرون

نحو الاعتماد على نفس النهج التكتيكي

سيكون الاسترجاع مفتاح الحسم في مباراة العودة أمام الكاميرون، المقررة سهرة الثلاثاء، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لحساب إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقد ركّز الناخب الوطني جمال بلماضي على هذه النقطة، خلال الشطر الثاني من تحضيرات المنتخب الوطني، التي كانت انطلقت مباشرة بعد عودة العناصر الوطنية من الكاميرون إلى أرض الوطن، وهذا تحسبا للمواجهة الحاسمة الثانية التي ستجمعه مجددا بنظيره الكاميروني.

وكان بلماضي أكد عقب نهاية مباراة الجمعة، ثم جدد التأكيد مرة أخرى صبيحة السبت بعد عودة الخضر إلى الجزائر بأن التأهل لم يحسم بعد رغم الفوز الكبير الذي عاد به المنتخب الوطني من دوالا في المباراة الأولى.

وأوضح بلماضي بأن مباراة الإياب لا تقل أهمية عن مباراة الذهاب، معتبرا بأن المنتخب الوطني وضع قدما في المونديال ولكنه يبقى مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الثانية من أجل وضع قدمه الثانية في كاس العالم.

وبالنظر إلى المجهودات البدينة الكبيرة التي بذلها رفقاء جمال بلعمري في مباراة “جابوما”، والتي كللت بفوز ثمين، أصبح عامل الاسترجاع أهم نقطة قبل مباراة الإياب، وهذا تجنبا للإرهاق الذي قد يصيب اللاعبين، سيما وأن المنافس سيأتي إلى الجزائر بنية تدارك تعثره فوق ميدانه، وهو ما أشار إليه الناخب الوطني في تصريحاته الأخيرة: “اللاعبون يعلمون أن الفوز في المباراة الأولى كان رائعا وخطوة كبيرة نحو المونديال إلا أن التأهل لم يحسم بعد ويجب علينا الحفاظ على تركيزنا إلى غاية المباراة الثانية الثلاثاء”.

وإلى جانب عامل الاسترجاع، فإن عملا كبيرا سيقوم به أيضا الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، وهذا من أجل تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية.

من جهة أخرى، ينتظر أن يلعب الناخب الوطني جمال بلماضي بنفس النهج التكتيكي في مباراة العودة أمام الكاميرون وهذا على غرار مباراة الذهاب، من خلال الاعتماد على خمسة مدافعين في المحور، فيما ستعرف التشكيلة بعض التغييرات، حيث سيغيب عبد القادر بدران بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في اللقاء السابق، والتي كانت أجبرته على ترك مكانه لزميله تاهرات، فيما سيغيب رامي بن سبعيني بسبب العقوبة بعد تلقيه إنذار.

ويملك بلماضي عديد الخيارات لتعويض الثنائي بدران وبن سبعيني، في صورة تاهرات في وسط الدفاع وتوبة كظهير أيسر، بالإضافة إلى خيارات أخرى قد يفاجئنا بها.