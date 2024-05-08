-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
الألعاب الأولمبية باريس 2024:

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لحماية الرياضيين من الإساءات عبر الإنترنت

ع. ع
  • 50
  • 0
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لحماية الرياضيين من الإساءات عبر الإنترنت

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن استخدامها لنظام مراقبة مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال الأولمبياد ودورة الألعاب البارالمبية في العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل، وذلك لحماية الرياضيين والمسؤولين من الإساءات عبر شبكة الإنترنت.

وقالت اللجنة في بيانها إن النظام الجديد سيراقب آلاف الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية وبأكثر من 35 لغة. وأوضح البيان أنه سيتم الإبلاغ عن أي تهديدات محتملة، وبالتالي، سيكون هناك إمكانية للتعامل مع رسائل الإساءة بشكل مؤثر من خلال منصات التواصل الاجتماعي المعنية، بطرق مختلفة حتى قبل أن يشاهد الرياضي الإساءات. وبحسب البيان، سوف تشهد أولمبياد باريس للمرة الأولى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتوفير الأمان وحرية استخدام منصات التواصل الاجتماعي لعدد كبير من الرياضيين المتنافسين في العديد من المسابقات في الوقت ذاته. وقالت كيرستي بوروز رئيسة وحدة الرياضة الآمنة في اللجنة الأولمبية الدولية إنه سيتم الاستعانة بهذه الأنظمة حتى يتمكن الرياضيون من التركيز على أدائهم، ويعلموا أن كل شيء آخر تحت السيطرة.

مقالات ذات صلة
زملاء بن سبعيني يبلغون النّهائي الأوروبي

زملاء بن سبعيني يبلغون النّهائي الأوروبي

عبيد شارف يكشف عن موعد استعمال “الفار” الموسم القادم

عبيد شارف يكشف عن موعد استعمال “الفار” الموسم القادم

كيليان مبابي هذا الصيف بالجزائر وهذا برنامج زياراته

كيليان مبابي هذا الصيف بالجزائر وهذا برنامج زياراته

استشهاد الحارس الفلسطيني “محمود الجزار”

استشهاد الحارس الفلسطيني “محمود الجزار”

8 أندية أوروبية تُطارد عمّورة بـ 20 مليون أورو

8 أندية أوروبية تُطارد عمّورة بـ 20 مليون أورو

لمّ الشمل من أجل إطلاق سياسة رياضية ناجحة

لمّ الشمل من أجل إطلاق سياسة رياضية ناجحة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد