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رياضة

الاستعانة براق في دورة الكاميرون.. الاتحاد الجزائري يخرج عن صمته

سليم.ع
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الاستعانة براق في دورة الكاميرون.. الاتحاد الجزائري يخرج عن صمته

خرج الإتحاد الجزائري عن صمته، في ظل الإشاعات المتداولة عن نية “الفاف” في الاستعانة برقاة من أجل رقية لاعبي “الخضر”.

وقالت الفاف في بيان له: “ترغب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) في إبلاغ الرأي الرياضي بأنها لم تدع في أي وقت من الأوقات أي طارد أرواح (راقي) للحضور إلى الكاميرون لتقديم “خدماتها” للاعبي المنتخب.

 وأضافت الاتحادية في بيانها: “تدين “الفاف” الشائعات التي تضر بصورة فريقنا الوطني، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يربط أسمائهم أو أنشطتهم مع الاتحادية والمنتخب”.

وقالت الفاف في الأخير: “اللاعبون والأعضاء من مختلف الطاقم لديهم الإيمان اللازم، وسيدافعون بشجاعة عن ألوان الجزائر وجميع الإنجازات المحققة حتى الآن، بالاعتماد على موهبتهم وقوة شخصيتهم “.

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