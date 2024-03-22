الاستغلال الأمثل للمال الرياضي أصبح ضرورة اقتصادية وأخلاقية

وزير الشباب والرياضة يؤكد:

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، الخميس، أن الاستغلال الأمثل والجيد للمال الرياضي أضحى ضرورة اقتصادية وأخلاقية وأن نجاح منظومة الاحتراف الكروية مرهون بالإدارة الاستثمارية والتسويقية.

وقال السيد حماد خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن ”نجاح أي منظومة بما فيها منظومة الاحتراف مرهون بالإدارة إلى جانب التنافس الجيد لمختلف الموارد المالية في إطار قانوني سليم”.

وجاء ذلك في رده على سؤال للنائب البرلماني، محمد يزيد بن حمودة، حول الانشغالات المتعلقة بسياسة الوزارة لحماية المنظومة الرياضية الكروية الاحترافية من الانحراف وكذلك طرق تمويل الفرق، التكوين الغائب وعدم وجود معايير لتحديد وتسقيف الأجور.

وقال الوزير أيضا: ”الاستراتيجية الحالية التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة خاصة فيما يتعلق بمنظومة الاحتراف مدروسة، تستند على الدراسات الاستشرافية انطلاقا من التشخيص والتحليل وحسر الاختلالات والصعوبات لتحديد الحلول ورسم الأنماط التسييرية الملائمة”.

واستطرد قائلا: ”لقد أدركت مصالحنا أهمية وضرورة ترشيد وحوكمة الاستثمار في المجال الرياضي، فسارعت لإصدار بعض الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك ومراجعة لوائح أخرى قصد مواكبة التغيير. كما تم اتخاذ حزمة من الاجراءات لعلا أبرزها اللجنة القطاعية المشتركة بين الوزارة والفاف لتقييم وإصلاح منظومة الاحتراف”.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير بأن مصالحه توصلت لتشخيص دقيق ومفصل حول وضيعة الاحتراف وتسجيل أهم الملاحظات المتبوعة بالعديد من التوصيات.

وفي إجابته عن سؤال حول الإجراءات المتخذة لفائدة المواهب الرياضية وقدرة الرياضي الجزائري لتمثيل بلاده دوليا من جهة أخرى، قال الوزير: ”إن مختلف الجهود سواء من قبل الفاعلين في داخل القطاع أو من خارجه، تسعى لا عطاء نفس جديد للدبلوماسية الرياضية الجزائرية والتي عكف قطاعنا على تفعيلها وجعلها أحد الأدوات المستحدثة لخدمة السياسة الجزائرية الخارجية”.