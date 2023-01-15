الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية لأذربيجان وعواقبه البيئية الخطيرة

إن استمرار الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية لأذربيجان مصدر قلق مشروع للمجتمع الأذربيجاني بأسره، وهذا ما تسبب في استياء عميق في جمهورية أذربيجان.

إن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وتأثيره البيئي القاسي ليس شيئًا افتراضيًا للمجتمع الأذربيجاني. لقد شهدنا حالات لا حصر لها من هذا القبيل أثناء احتلال أراضينا. وقد أصبح التأثير الآن واضحًا وضوح الشمس في المناطق المحررة من الاحتلال وعكسته تقارير المنظمات الدولية المختصة.

من بين 151 رواسب معدنية تم تحديدها في الأراضي قبل الاحتلال، تم استغلال 52 موقعًا لأول مرة في الفترة من 1993 إلى 2020. علاوة على ذلك، تم توسيع وتكثيف العديد من عمليات التعدين قبل الصراع.

تم إجراء عمليات التعدين واستغلال المحاجر دون إشراف بيئي، بما في ذلك عدم معالجة النفايات السائلة وإعادة تأهيل الموقع. وقد أدى ذلك إلى آثار بيئية سلبية مثل:

1) إزالة الغابات وتدهور الأراضي

2) تلوث الرواسب العالقة (التعكر) في الأنهار

3) التلوث الكيميائي للمياه والتربة والكائنات الحية.

اعتمدت أذربيجان على الحوار لمعالجة المخاوف بشأن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الأذربيجانية في منطقة كارباغاين أين تتواجد وحدة حفظ السلام الروسية.

خلال الأشهر القليلة الماضية، تم إجراء العديد من التبادلات الرسمية وغير الرسمية من خلال قوات حفظ السلام.

على وجه التحديد، في 22 ديسمبر 2022 بناءً على طلب الهياكل الحكومية ذات الصلة لأذربيجان، بدأت المشاورات مع قوات حفظ السلام بشأن طرق الزيارة الميدانية ومراقبة الرواسب المعدنية التي يتم استغلالها بشكل غير قانوني. كما حضر المشاوراتِ ممثلو الأرمن المحليين.

بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال قوات حفظ السلام في 10 ديسمبر 2022، حاولت مجموعة من الخبراء الأذربيجانيين برفقة جنود حفظ السلام بزيارة الرواسب المعدنية المثيرة للقلق في منطقة كارباغ الأذربيجانية ولكن تم إحباط المجموعة من قبل ما يسمى “الاحتجاجات” المخطط لها مسبقا.

يقوم الجانب الأرمني بحملة تلاعب وتضليل دولية ضد جمهورية اذربيجان فيما يتعلق بمسألة طريق لاتشين الأذربيجانية، وهو يوجه اتهامات كاذبة مثل فرض حصار على سكان منطقة كاراباغ من أصل أرمني، وتنفيذ سياسة تطهيرٍ عرقي، وما إلى ذلك.

نُفذت حملة التشهير هذه ضد اذربيجان في إطار دول أجنبية ومنظمات دولية، وأعتقد أنه من المهم شرح الموقف، وفي هذا الصدد قررت كتابة هذا المقال مع الأخذ في الاعتبار أهمية تجنب التصريحات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم الوضع. وتجدر الإشارة إلى أنه، على عكس الادعاءات التي تروجها أرمينيا، لا صحة لوجود شيء مثل وقف حركة المرور على طريق منطقة لاتشين وعرقلة السكان من أصل أرميني في كاراباغ.

كما يتضح من المصادر المفتوحة، فقد تم تهيئة الظروف اللازمة لحركة الأشخاص والمركبات دون عوائق على طريق لاتشين. وتتنقل القافلة التابعة لفرقة حفظ السلام الروسية، والتي تضم قوافل سيارات تحمل بضائع إنسانية بحرية في المنطقة، إضافة إلى ذلك، تواجدت على الطريق سيارات إسعاف ترافقها سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في المنطقة، كما يتّضح من مواد الفيديو المنشورة في المصادر المفتوحة (مواقع التواصل الاجتماعي)، أن المتظاهرين السلميين لا يمنعون حركة المركبات المذكورة على الطريق، بل على العكس، كل الظروف مهيأة لذلك.

من المعلومات الكاذبة الأخرى التي نشرتها أرمينيا تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى السكان من أصل أرمني. كما أكد الأرمن المحليون، تمت استعادة إمدادات الغاز في المنطقة. يجب أن يُؤخذ في الاعتبار أن حدوث أعطال فنية في خطوط أنابيب الغاز التي تمر عبر المناطق الجبلية العالية بسبب الظروف الجوية غير المواتية هو ظاهرة متكررة إلى حد كبير.

في نفس الفترة، في مناطق جبلية أخرى في أذربيجان، على سبيل المثال، في منطقتي بالاكن ويارديملي الأذربيجانية، كان هناك انقطاع في إمدادات الغاز الطبيعي لهذا السبب.

وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للاستجابة العملية للجانب الأذربيجاني، تم فحص خط الأنابيب الذي يوفر إمدادات الغاز الطبيعي من أرمينيا إلى منطقة كاراباغ التي تمر عبر المنطقة الجبلية وتم التخلص من المشاكل الفنية. ومع ذلك، يواصل الجانب الأرمني استخدام القضية لغرض التشهير لحملته.

هذه الحملة بأكملها عبارة عن معلومات مضللة تنشرها أرمينيا وتهدف إلى تحويل انتباه المجتمع الدولي عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في أراضي أذربيجان والمشاكل البيئية الحادة الناشئة عنها، بما في ذلك محاولات استخدامها في أنشطة غير قانونية، وليس لأغراض إنسانية بحتة على النحو المتوخى في طريق لاتشين الأذربيجانية.

في هذه الحالة، ينبغي لبعض وسائل الإعلام أن تمتنع عن الإدلاء بتصريحات بعيدة عن الواقع وكاذبة، وتعميم اتهامات لا أساس لها من الصحة لأرمينيا، وبالتالي الإضرار بجهود التطبيع الهشة بعد الصراع. لا تعمل مثل هذه التصريحات أيضًا على تعزيز الحوار بين الأرمن والسلطات الأذربيجانية، وتشجع النزعات الانفصالية تحت تأثير القوات الأجنبية.

نتوقع من الشركاء الدوليين دفع أرمينيا إلى إنهاء أنشطتها غير القانونية في الأراضي الأذربيجانية، والاعتراف بسيادة أذربيجان وسلامتها الإقليمية ومتابعتها في أنشطتها العملية، ودفعها إلى التطبيع بعد الصراع.