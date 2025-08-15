الاستغناء عن استعمال الإجازات المادية للاعبين خلال الموسم الكروي الجديد

ستتم مراقبة اللاعبين قبل كل مباراة من نظام "ورقة اللقاء الإلكترونية"

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الاستغناء عن استعمال الإجازات المادية للاعبين خلال الموسم الرياضي 2026/2025، بحسب مراسلة مؤرخة في 13 أوت 2025، موجهة إلى جميع رؤساء الرابطات الوطنية والجهوية والولائية لكرة القدم.

وبحسب نفس المصدر، ستتم عملية المراقبة للاعبين قبل كل مباراة من النظام (ورقة اللقاء الإلكترونية)، باستعمال جهاز الإعلام الآلي أو الهواتف الذكية، ويكون كل ناد مطالبا قبل كل لقاء بإحضار نسخة طبق الأصل ملونة لملف إجازات لاعبيه من نظام الفاف/كوناكت، تحسبا لأي طارئ قد يحدث.

ويتوجب على الأندية، إدراج عبر المنصة الرقمية، عقد التأمين والقائمة الاسمية للاعبين (مؤشر عليها من وكالة التأمين) كأحد شروط التأهيل الإداري في النظام.

وعليه، يعتبر اللاعب مرتبط بالفريق بمجرد تسجيله في منصة “فاف/كوناكت” في حال توقيعه لطلب الإجازة مع النادي، حتى في غياب بقية الوثائق الأخرى (الشهادة الطبية، شهادة السلبية، التأمين)، ولا يلغى تأهيله ويبقيه مرتبطا إلى غاية استكمال الوثائق في الآجال، ولا يمكنه التوقيع في نادي آخر إلا في حال حصوله على ورقة التصريح في فترة التسجيل الثانية.

كما يسمح للاعبي صنفي أقل من 17 سنة و17 سنة المشاركة مع صنف الأكابر بشرط الحصول على الترخيص الطبي وتوقيع المدرب الفني (أو مدرب النادي) وتقوم الرابطات بإصدار الإجازات مختلف الأطقم (فني، إداري وطبي)، بنفس الإجراءات المتعارف عليها في المواسم السابقة، حيث يكون تواجد إجازاتهم شرطا من شروط التواجد في مقعد البدلاء.

وبحسب نفس المراسلة، لا يتم تسليم إجازات المدربين في مختلف الأصناف، إلا في حال توفر كل المناصب الفنية الإجبارية المحددة بالمنشور 59 وجدول الشهادات للموسم الرياضي الجديد 2026/2025