الاستغناء عن الإعلانات الورقية في الوسط الجامعي

طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار مسعى رقمنة التعاملات المختلفة بالوسط الجامعي ضمن سياسة “صفر ورقة”، الاستغناء عن الإعلانات الورقية واستبدالها بالإعلانات الرقمية عبر المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني المؤسساتي.

وأشارت تعليمة صادرة عن وزارة التعليم العالي تحمل إمضاء أمينها العام، مؤرخة في 31 أكتوبر المنقضي، موجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية ومن خلالهم إلى مديري مؤسسات التعليم العالي، تحوز “الشروق” نسخة منها، “لقد لفت انتباه الوزير، خلال زياراته الميدانية لمؤسسات القطاع، حجم الإعلانات الورقية في فضاءات بعض المؤسسات الجامعية، لاسيما ذات الطابع البيداغوجي”، مضيفة إن “هذه الوضعية بقدر ما هي مكلفة للمؤسسة، فهي تسهم في تشويه منظرها العام وتخلف انطباعات غير حسنة لدى المرتفقين”.

وطلبت التعليمة الاستغناء وبصفة كاملة عن الإعلانات الورقية في فضاءات المؤسسات الجامعية مع استبدالها حصريا بالإعلانات الرقمية عبر المواقع الإلكترونية للمؤسسات الجامعية وكذا على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني الخاص بكل مؤسسة.

وكانت وزارة التعليم العالي قد شرعت في تطبيق مشروع “صفر ورقة” في مذكرات تخرج طلبة الدكتوراه وذلك ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى رقمنة جميع القطاعات في مختلف المجالات.