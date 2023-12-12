الاستكشاف المنجمي: الموافقة على 140 عرضا تقنيا عبر 11 ولاية

وافقت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على 140 عرضا تقنيا من أصل 165 عرضا تم استلامها، في إطار المناقصة الوطنية والدولية للمزايدة العلنية لمنح 31 رخصة منجمية من أجل استكشاف عدة أنواع من المعادن.

وجرت الجلسة العلنية لفتح الأظرفة اليوم الاثنين بمقر وزارة الطاقة والمناجم.

وأوضح رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مراد حنيفي، خلال ندوة صحفية جرت على هامش مراسم فتح الأظرفة، أنه تم في إطار هذه المناقصة، طرح ستة مواقع لمعدن الباريت التي تعد مادة أساسية في الصناعة النفطية.

وأضاف، أن هذه الجلسة الـ54، تخص مواقع منجمية لمعادن الباريت والرمل والرمل الأصفر (توف) والحجر الجيري، الواقعة بولايات كل من بني عباس وتبسة ومسيلة والمغير وأم البواقي وتلمسان وقالمة وورقلة وإليزي وتندوف وسوق أهراس.

كما تم استدعاء المكتتبين للعروض التقنية المقبولين، طبقا للأحكام المتضمنة في دفتر الشروط، بغية إيداع عروضهم المالية يوم 27 ديسمبر.

تجدر الإشارة، إلى أن فتح أظرفة العروض التقنية قد جرى في جلسة علنية، بحضور المكتتبين ومحضر قضائي وممثلين عن الصحافة الوطنية.