الاستلهام من تضحيات الأسلاف للحفاظ على الذاكرة الوطنية

أكد أنها السبيل الوحيد للأجيال الصاعدة.. وزير المجاهدين:

دعا وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، الثلاثاء، الأجيال الصاعدة إلى الاستلهام من تضحيات الأسلاف إبان الحركة الوطنية والثورة التحريرية “لاستكمال المشوار” حفاظا على الذاكرة الوطنية وتاريخ الأمة المجيدة.

وأكد الوزير خلال إشرافه على الانطلاق الرسمي للموسم الكشفي الجديد “2021-2022” لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية “الدور الريادي الذي قدمته المدرسة الكشفية إبان الحركة الوطنية والثورة التحريرية لغرس الروح الوطنية والحفاظ على الهوية والتضحية في سبيل تحقيق الاستقلال”.

ويرى الوزير بأن هذه المدرسة “مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للإسهام في مرحلة التجديد الوطني الذي نص عليه برنامج رئيس الجمهورية حفاظا على مكاسب الاستقلال الوطني والمرجعية النوفمبرية ورسالة الشهداء الأبرار”.

وذكر ربيقة في هذا اللقاء الذي يتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والذكرى الـ60 لليوم الوطني للهجرة بأن هذه “المدرسة الكشفية التي تأسست إبان فترة الاستعمار الفرنسي قامت بتربية النشء على حب الوطن والتضحية في سبيل استرجاع الحرية المسلوبة”، مؤكدا على ضرورة “التمسك بالوفاء من خلال استكمال مسار إعداد وتأطير رجال الجزائر الجديدة بتزويد الشباب بثقافة حب الوطن والتشبع بقيم الذين صنعوا ملاحم هذه الأمة”.

وتطرق بالمناسبة إلى “التضحيات التي قدمها المهاجرون الجزائريون لاسترجاع السيادة الوطنية”، مشيرا إلى “الأحداث الأليمة لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي أكد المهاجرون من خلالها تمسكهم بهويتهم ووطنهم”.

ق. و