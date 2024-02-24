الاستماع إلى 12 حكما في قضية “رشاوى تحكيمية” وتلاعب بنتائج اللقاءات

يحدث هذا في البطولة المغربية

استمعت لجنة الأخلاقيات التابعة لرابطة الدوري المغربي لكرة القدم، خلال الأسبوع الماضي لمجموعة من الحكام، للإدلاء بشهادتهم حول قضية التلاعب والرشوة التحكيمية التي انتشرت مؤخرا، إذ تتعلق بإحدى مباريات دوري الدرجة الأولى من الموسم الكروي الماضي 2022-23، ومباراة أخرى كان أحد طرفيها فريق من الدار البيضاء.

وحسب موقع البطولة المغربي، فإن لجنة الأخلاقيات استمعت لـ12 حكمًا بارزًا داخل البطولة من بينهم الحكم الدولي سمير الكزاز وحكام آخرين، باعتبارهم شهودًا في القضية.

واستقرت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” على الحكم المغربي سمير الكزاز لتعويض مواطنه وزميله في ميدان التحكيم رضوان الجيد الموقوف، من أجل قيادة قمة بين الترجي والنجم الساحلي الذي لعب أمس، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لحساب منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وشدد المصدر ذاته على أن الحكام المذكورة أسماءهم تم الاستماع إليهم كشهود، مستبعدًا في الوقت نفسه تورطهم في القضية.

وكانت لجنة الأخلاقيات قد باشرت تحقيقًا قبل 3 أشهر، حول قضية “تلاعب ورشوة تحكيمية”، حيث تم الاستماع لمجموعة من الأطراف، وتوسيع دائرة البحث، بعد التوصل بتسجيلات صوتية لبعض الحكام الذين كانوا بمثابة وسطاء، لترجيح كفة فريق على حساب آخر في المباراتين.

وتعرض الحكم المغربي سمير كزاز الذي أدار مواجهة الترجي والنجم إلى العديد من المواقف التي يمكنها أن تزيد من الجدل حول تعيينه؛ إذ قررت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استبعاد الحكم الكزاز من إدارة المباريات في كأس أمم إفريقيا التي أقيمت بكوت ديفوار بسبب ما أسمته “الخطأ الفادح”.

وقررت اللجنة أنذاك استبعاد جميع الحكام الذين أداروا مباراة السنغال وكوت ديفوار في إطار ثمن نهائي الكان، بسبب قراراتهم الخاطئة في المباراة، على غرار عدم منح بطاقة حمراء مباشرة للنجم السنغالي ساديو ماني وعدم الإعلان عن ضربة جزاء واضحة لمنتخب “الفيلة”.

وحملت لجنة الحكام المسؤولية الكاملة لحكم الساحة الغابوني بيير أتشو وحكم غرفة الفار سمير الكزاز ومساعده المصري محمود البنا، مُقررة استبعادهم نهائيًّا من إدارة مباريات “الكان” خلال النسخة المنقضية.

وسبق أن قرّرت الجامعة الملكية المغربية توقيف الحكم سمير الكزاز لجولتين في الدوري المغربي وذلك لعدم احتساب ركلة جزاء لنادي المغرب الفاسي في مباراته أمام الكوكب المراكشي والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1 في إطار بطولة الدوري المغربي قبل 3 مواسم.