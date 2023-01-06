الاستمتاع بمشاهدة الأفلام.. حضري أجواء السينما في غرفتك

لمشاهدة الأفلام في موسم البرد متعة خاصة، فهي تجمع العائلة حولها، لتتقاسم القصة، ودفء المكان، حتى إن كنت ستشاهدين الكثير من الأفلام هذا الشتاء لوحدك من دون مشاركة، تذكري أنها ستأخذك إلى عالم خاص، وعليك تحضير الطقوس.

تخلصي من كل واجباتك

من أهم قوانين الاستمتاع بالأفلام، ألا تقطعي عليك الإثارة بين المشاهد، لأنه عليك الإجابة على الهاتف بشؤون العمل أو القيام لتحضير وجبة، أو الجلي.. حاولي إنجاز جميع التزاماتك الدراسية أو المهنية ونظمي وقتك خلال النهار، بحيث يتسنى لك القيام بكل مسؤولياتك وأشغالك في المنزل، يبقى أن تحضري المكان المناسب لمشاهدة فيلم في ساعة القيلولة أو في السهرة.

حضري مشروبا ساخنا أو تحلية

قد تشعرين بالجوع أو العطش في أثناء مشاهدة فيلم طويل، هذا ما سيدفعك نحو المطبخ مرارا وتكرارا للحصول على سناك خفيف في كل مرة، وقد يفقدك هذا الأمر حماسة المشاهدة حتى النهاية أو يقودك إلى الانشغال بتفاصيل أخرى تفسد عليك متعتك، لذا، من الجيد تحضير طبق تحلية خاصة مسبقا، أو مشكل مكسرات.. ليبقى المشروب الساخن في فصل الشتاء سيد الموقف، سواء شاي، قهوة، كبيتشينو، شكلاطة ساخنة، أم مغلى الأعشاب العطرية.. كلها مشروبات تضاعف متعتك واسترخاءك.

احصلي على الإضاءة المناسبة والفراش الدافئ

ستمكثين أمام شاشة التلفاز لساعة تقريبا، وربما أكثر بكثير، هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي جدا على نظرك في حال كانت الإضاءة غير مناسبة، بالخصوص إذا كنت تتفرجين إلى الهاتف أو الحاسوب، فالاقتراب أكثر إلى الشاشة يضاعف خطر الأشعة المنبعثة منها، لهذا، عادة ما ينصح الخبراء بالحصول على الإضاءة المناسبة التي تريح العين وتجعلها تركز في الشاشة ليس إلا، وذلك من خلال إنقاص الضوء قدر الإمكان دون الحصول على الظلام التام.

لا تنسي أن يكون فراشك الموازي تماما للشاشة، دافئا ومريحا، يساعدك على البقاء طويلا في المكان ذاته، وابحثي جيدا في وقت سابق عن عنوان مناسب، بمشاهدة ملخص الفيلم عبر يوتيوب أو موقع المشاهدة أو منصة العرض، حتى لا تضيعي الكثير من الوقت تنتقلين من عنوان إلى آخر.

شريك يقاسمك الأحداث

ابحثي عن شريك يقاسمك الأحداث وتتناقشون حولها لاحقا، فإذا كنت لا تجدين الوقت المناسب لمشاهدة الأفلام رفقة زوجك وأبنائك أو إخوتك في المنزل، فيمكنك دعوة صديقتك أو إحدى القريبات، لمدة ساعة بعد الظهر، يظل الأمر أفضل من مشاهدة الفيلم بمفردك.