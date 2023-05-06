الاستنجاد بأساتذة الابتدائي للحراسة في “البيام” والبكالوريا

سيتم تجنيدهم بتسخيرات لضمان السير الحسن للامتحانات

أمرت مديريات التربية للولايات مفتشي التعليم الابتدائي، بمواصلة عملية توزيع الأساتذة الحراس على مراكز إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2023، وذلك بغية تفادي الوقوف على “أزمة حراس” طيلة فترة إجراء الاختبارات، والتي ستنطلق رسميا في 5 جوان المقبل وتمتد إلى غاية 15 منه.

ومع اقتراب موعد إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية، وجهت مصالح التمدرس والامتحانات ببعض مديريات التربية للولايات، في مراسلة مؤرخة في 4 ماي الجاري، تعليمات لمديري الابتدائيات ومفتشي التعليم الابتدائي تخصص إدارة، تحثهم من خلالها على أهمية الاستنجاد بأساتذة مرحلة التعليم الابتدائي وتجنيدهم بتسخيرات للحراسة خلال امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

وأوضحت نفس المصالح، بأن مفتشي التعليم الابتدائي مطالبون وجوبا بمواصلة عملية توزيع الأساتذة الحراس على مراكز الإجراء الموزعة وطنيا، مع شرط تحديد مركز واحد لكل أستاذ حارس، إما لإجراء امتحان شهادة البكالوريا أو لإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، من خلال تكليفهم بحراسة أحد الامتحانين فقط، وذلك لكي يتسنى لهم تأدية مهامهم على أكمل وجه وفي ظروف مريحة جدا دون ضغوطات، بحكم أن أساتذة أقسام الخامسة ابتدائي يتم تكليفهم بمهام متعددة في آن واحد، ويتعلق الأمر ببرمجة التقييمات الشفوية والكتابية لتلاميذهم، إلى جانب القيام بحجز التقييمات الشفوية والسلوك والتقييمات الكتابية على النظام الرقمي للأرضية الرقمية، وكذا التكفل بإعداد دفاتر التقييمات وتدوين التقديرات “الملاحظات”.

وفي سياق آخر، يواصل رؤساء المدارس الابتدائية برمجة التقييمات الكتابية لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، والتي سيستمر إجراؤها إلى غاية 25 ماي الجاري، إذ سيكون التلاميذ، هذا الأحد، على موعد مع الاختبار في مادة فهم المكتوب في اللغة الأمازيغية لمدة ساعة و45 دقيقة، على أن تتخلله فترة للاستراحة لمدة ربع ساعة، ليجتازوا يوم الثلاثاء اختبار مادة الإنتاج الكتابي في اللغة الأمازيغية بحجم ساعي يقدر 45 دقيقة، على أن يكونوا على موعد يوم الخميس المقبل مع اجتياز مادة التاريخ لمدة 45 دقيقة دون استراحة.