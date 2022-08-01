الاسمنت الجزائري يحصل على شهادة مطابقة المعايير الأوروبية

تحصل المجمع الصناعي الجزائري للاسمنت “جيكا “، عبر فرعها في عين الكبيرة، على شهادة المطابقة مع المعايير الأوروبية (CE) لثلاثة أنواع من الاسمنت.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الصناعة صباح الإثنين، فقد جاء هذا الاعتراف، بعد 20 شهرا من التدقيق الذي قامت به هيئة ” أفنور” مع إطارات شركة الاسمنت لعين الكبيرة.

وبإنتزاع هذه العلامة، سيكون بمقدور مجمع “جيكا” تعزيز وجوده في أوروبا، من خلال تصدير إنتاجه من الاسمنت، بعد تمكنه من قبل من دخول الأسواق الإيطالية والإسبانية والبريطانية.

وسيضاف هذا الاعتراف إلى شهادة المطابقة الخاصة بمعايير المعهد الأمريكي للبترول، من أجل إنتاج الاسمنت البترولي، الذي يستخدم في قطاع المحروقات، والتي تحصل عليها المجمّع في 2019.

وبلغت صادرات “جيكا” 2.247 مليون طن في سنة 2021، باتجاه عدّة دول من غرب إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجزر الكاريبي، فضلا عن عدد من الدول الأوروبية.