 الاشتباكات المأساوية بين الهند وباكستان.. الخارجية تصدر بيانا

أعربت الجزائر عن عميق أسفها وبالغ قلقها إزاء الاشتباكات المأساوية بين الهند وباكستان ودعتهما لضبط النفس.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان لها، الأربعاء، أنه “في إطار النقاشات التي تمت بمجلس الأمن الأممي، وكذا خلال المحادثات الهاتفية التي أجراها وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، مع نظيره الهندي سو برا هما نیام جایشانكار، ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وجهت الجزائر دعوة ملحة لضبط النفس، مثلما نادت بتغليب المسار السياسي والدبلوماسي على استخدام القوة.”

وجددت الجزائر وفقا للبيان اليوم دعوتها هذه بإصرار أكبر، لأن ما تم تسجيله ليلة أمس من نشوب اشتباكات عنيفة بين البلدين يحمل مخاطر جسيمة على السلم والأمن في المنطقة بأسرها.

وأكدت الجزائر أن الأولوية القصوى في هذا الظرف بالذات ينبغي أن تستهدف حمل الطرفين على ضبط النفس والهدوء والتحلي بروح المسؤولية بغية استئناف الحوار، الذي يظل وحده القادر على تجنيب الهند وباكستان وشعبيهما مكابدة مشاق وتداعيات صراع لهما من القدرة والحكمة ما يسمح بتجاوزه وتخطيه.