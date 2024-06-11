 الاضطرابات السياسية في فرنسا لن تؤثر على أولمبياد باريس

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ:

قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إن الاضطرابات السياسية الحالية في فرنسا لن تؤثر على الاستعداد للألعاب الأولمبية الصيفية، بعد أن فاجأ الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد بدعوته لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

ودعا ماكرون الأحد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، بعد خسارة فادحة تكبدها معسكره أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي في البلاد.

وستجرى جولتان من الانتخابات في 30 جوان الحالي و7 جويلية المقبل، والأخيرة تأتي قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق الأولمبياد.

وصلت الشعلة الأولمبية قبالة سواحل مارسيليا وبانتظارها 150 ألف متفرج، وذلك بعد مرور مائة عام على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة في فرنسا. وقال باخ خلال فعاليات الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 “فرنسا معتادة على إجراء الانتخابات، وستفعل ذلك مرة أخرى”. وأضاف أنه مهما كانت النتيجة، فإن القادة السياسيين سيدعمون الألعاب الأولمبية. وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية “ليس لدي ما يشير على الإطلاق إلى تفكك هذه الوحدة الآن أو قبل يومين فقط من افتتاح الأولمبياد”. وقالت آن إيدالغو، رئيسة بلدية باريس (الاشتراكية)، إنها كانت “تواجه صعوبة في فهم” لماذا اختار ماكرون دفع البلاد إلى حالة من عدم اليقين السياسي مع اقتراب انطلاق الألعاب الأولمبية، ووصفت هذه الخطوة بأنها “انقلاب آخر” من الرئيس.

وقال توني استانغيه، رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد، إن فريقه “أكثر تصميماً وعزماً من ذي قبل” لإنجاح الأولمبياد. وأضاف “لقد أجريت نحو 10 انتخابات منذ أن أطلقنا حملة ترشحنا لاستضافة الألعاب وفهمنا كيفية العمل مع الجهات العامة الفاعلة”.