الاضطرابات النفسية لدى الحامل وسبل التحكم فيها

تطرأ العديد من التغيرات الفيسيولوجية والنفسية على المرأة الحامل، وتختلط لديها مشاعر الفرح مع الخوف والحيرة، خاصة أنها قد تواجه الكثير من الآراء والتوجيهات من المحيط، بالإضافة إلى ما تقرؤه من معلومات متضاربة عبر الإنترنت، ما يؤثر سلبا على صحتها وصحة جنينها.

كيف أتفادى السلبي أثناء الحمل

ستخبرك والدتك بضرورة أخذ عطلة مرضية لترتاحي وتحافظي على الجنين في بداياته. أما صديقاتك، فينصحنك بالاستمرار في النشاط والقيام ببعض الحركات الرياضية من اليوتوب. وقد تقرئين في مجلة أن عليك الأكل جيدا وأخذ أطعمة طاقوية، فيما كتب على المواقع تفادي تناولها.. هذا التباين الكبير الذي عادة ما تقع فيه المرأة الحامل لأول مرة، بالإضافة إلى التقلبات الهوجاء للهرمونات، والخوف المستمر من أي أذى قد يصيب الجنين، مع حالات التعب والإرهاق والأرق الليلي الذي تواجهه.. كل هذا، يسبب اضطرابات نفسية، قد تصل بالأم حد المتابعة الطبية وتتمثل في:

اكتئاب الحمل: يصيب 43% من النساء الحوامل، خاصة ذوات النشاط المضطرب. ويظهر اكتئاب الحمل غالبا في الثلثين الأول أو الأخير، كما يمكن أن يستمر خلال الحمل كله لعدة أسباب، منها عدم تقبل المرأة لحملها، أو تعرضها لكثير من التوتر والضغوطات في العمل أو في المنزل. وتختلف حالات الاكتئاب، فمنها ما يجعل السيدة منعزلة تنزعج للأصوات والضوء وتفضل النوم لساعات طويلة وسط الهدوء، على العكس يمكن أن تصاحب اكتئاب الحمل نوبات أرق ولا مبالاة تامة. وأيا كان نوعه، يوصي الأخصائيون بعدم تناول مضادات الاكتئاب في هذه المرحلة، نظرا إلى تأثيراتها على الجنين، بالإضافة إلى كونه اضطرابا مؤقتا، ينتظر زواله مع تقدم الحمل أو وضعه، إن لم تعان الأم من اكتئاب بعد الولادة. وهذا نادر الحدوث، إذ لا يصح اجتماعهما.

عدا الأرق، والقلق والاكتئاب، عادة ما تواجه الحامل بعض المشكلات الأخرى، التي تؤثر على صحتها النفسية، نذكر منها احتمال إصابتها بالوسواس القهري، الناجم عن الخوف المفرط، الاضطراب ثنائي القطب، وهو عبارة عن نوبات اكتئاب منخفض الطاقة مع هوس الطاقة العالية، أو نوبات الهلع التي تأتي على شكل استجابات جسدية مفاجئة وشديدة، مع شعور بالخوف غير المبرر، كما يمكن ظهور اضطرابات الأكل كالإصابة بالشره المرضي أو فقدان الشهية العصبي.

الابتعاد قدر المستطاع عن الضغوطات بمختلف أشكالها، سواء في البيت أم العمل أم مع العائلة، مع تناول أكل منزلي صحي رفقة الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يصفها طبيبك، وأخذ قسط كاف من الراحة خلال النهار، والحرص على النوم العميق ليلا. هذا، ما توصي به الأخصائية النفسية، بشرى قويدر، من أجل تفادي الإصابة باضطرابات نفسية أثناء الحمل. كما يجب أن تدرك السيدة أن خوفها الطبيعي على جنينها لا يعتبر اضطرابا، وإنما حالة عادية، ما لم يكن مفرطا يقودها إلى الفحص دون مبرر أو مشاهدة كوابيس وهلوسات

حامل لأول مرة.. هكذا تتصرفين مع المواقف المختلفة

يتميز الحمل الأول بكونه تجربة مميزة لدى جميع النساء. فمن خلاله تكتشف المرأة مشاعر جديدة، وتلاحظ تغيرات كثيرة على جسمها، وحتى نفسيتها وتفكيرها، بعضها تتصرف معه بالفطرة، والبعض الآخر لا تجيد التعامل معه، وقد يكلفها الخطأ غاليا.

الشروق العربي، استشارت بعض الخبراء والمختصين، وجمعت لك أهم المحطات التي قد تواجهينها في حملك الأول، وكيف عليك التعامل معها، لتفادي الخوف والهلع أو الحيرة.

ما يجب على الحامل معرفته

أولا، فور غياب الدورة الشهرية، لا يمكن الاعتماد فقط على الاختبار المنزلي لإثبات وجود حمل، فأحيانا تؤثر الأدوية التي تتعاطاها السيدة على هرموناتها، ما يتسبب لها في ظهور نتيجة إيجابية، دون وجود حمل. لذا، فالطريقة الأفضل هي إجراء تحليل الدم في المختبر، للتأكد من ذلك.

فور اكتشاف الحمل، يجب التوقف عن تناول أي أدوية أو عقاقير أو مشروبات ساخنة لعلاج الأمراض أو لاتباع حمية، لأنها قد تضر بصحة الجنين، ويجب استشارة طبيبك قبل العودة إليها.

إذا كنت تمارسين الرياضة، أو تقومين بجهد مبالغ فيه في العمل، أو حتى في منزلك، عليك إعادة تنظيم برنامجك، فالتعب والإجهاد في فترة الحمل وخاصة في بداياته ممنوع تماما.

توقفي عن زيارة الحمام الساخن والصونا والخضوع لجلسات المساج، فكلها من مسببات الإجهاض المتفق عليها، يمكنك استبدالها باليوغا أو التأمل، للحصول على الاسترخاء المنشود، على الأقل خلال الثلثين الأولين من الحمل.

تفادي السفر الطويل عبر الطائرة أو الباخرة أو وسائل النقل البرية، إلا بعد الخضوع لفحص الحمل والحصول على موافقة طبيبك.

التحاليل الدويرة التي تطلب منك، كتحليل السكري، تحليل الغدد الدرقية.. ومتابعة ضغط الدم، وزيادة أو نقصان الوزن، كلها إجراءات طبية مهمة جدا، وليست اختيارية. لذا، يجب عدم إهمالها بتاتا.

إذا لاحظت وجود نزيف مهبلي، أو شعرت بألم أسفل البطن أو الظهر يشبه ألم العادة، فعليك مراجعة الطبيب فورا، وعدم الانتظار لتزول الأعراض أو تتفاقم. فالنزيف والألم من أهم المؤشرات المبكرة للإجهاض، ويمكن تدارك الوضع بالتدخل الطبي في الوقت المناسب.

استعمال مشدات البطن، والأحزمة، وحتى الملابس الضيقة ممنوع في فترة الحمل، لأنه يعرقل السير الحسن للدورة الدموية. وبالتالي، يحول دون وصول الغذاء والأكسجين إلى الجنين.

النوم العميق والكافي مهم جدا في فترة الحمل، ففي أثنائه يقوم الجنين ببناء خلايا مخه. لذلك، لا تفْرطي في السهر، وحاولي أخذ قيلولة خلال النهار كلما سنحت لك الفرصة لذلك.