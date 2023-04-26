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الاعتداء على إمام تلمسان.. مجلس قضاء مغنية يصدر بيانا جديدا

الشروق أونلاين
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الاعتداء على إمام تلمسان.. مجلس قضاء مغنية يصدر بيانا جديدا
ح.م
الإمام وهو في المستشفى

كشفت محكمة مغنية، الأربعاء، عن وقائع حادثة الإعتداء على إمام مسجد علي بن أبي طالب بحي العربي بن مهيدي بتلمسان.

وفي بيان لها، أكدت المحكمة أن نتائج التحقيق الابتدائي المنجز من طرف مصالح أمن دائرة مغنية، وبعد إخضاع المدعو (س،م) للفحص الطبي من طرف طبيب الأمراض العقلية أثبت في تقريره أن المعني بالأمر مختل عقليا وغير مسؤول جزائيا عن أفعاله.

 وعليه تم إخطار السيد قاضي التحقيق بالملف والذي أمر بوضعه بالمؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية بسيدي الشحمي بوهران بموجب أمر مؤرخ في 2023/04/25 وتم تنفيذه بنفس اليوم. يضيف المصدر ذاته.

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