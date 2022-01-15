الاعتداء على ابنة عصام الحضري.. هذا ما قاله المتهم وهكذا علق والدها!
تعرضت ابنه مدرب حراس منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري لضرب مبرح إثر مشاجرة دامية بمدينة الشيخ زايد، ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد كانت شدوى الحضري، صبيحة الجمعة 14 جانفي رفقة اثنين من أصدقائها، وكل منهم كان يستقل سيارته الخاصة في كومبوند كونتننتال في الشيخ زايد، وحدثت مشاجرة بينهم وبين أحد حراس الأمن بسبب ركن سياراتهم.
براحة ع الغلابة يا باشوات
( انا عايز آكل عيش وهم اللي رفعوا ايديهم عليا واهانوني بالفاظ خادشة بعد ما قولت لهم ممنوع الوقوف في المكان دا وكنت بداقع عن نفسي )
ابنة عصام الحضري و 2 من أصدقائها يتعرضون للضرب المبرح واتلاف سياراتهم ع يد فرد أمن بكمباوند بالشيخ زايد pic.twitter.com/AhsbE9ahta
— Dr Rery (@Rery74144637) January 14, 2022
وأضافت التقارير أن الأصدقاء الثلاثة قدموا للسهر في أحد الكافيهات، وأثناء ركن سياراتهم حدثت مشادة كلامية مع فرد أمني مكلف بأعمال الحراسة في كومبوند كونتننتال، وتطورت الأمور بينهم إلى التشابك بالأيدي ونتج عن ذلك إصابة ابنة الحضري بجرح سطحي في إصبعها وصديقها بجرح في رأسه بـ4 غرز.
4 غرز وتلفيات بالسيارة.. تفاصيل التحقيقات في اتهام فرد أمن بالاعتداء على ابنة عصام الحضريhttps://t.co/i6Ib2Prjuy pic.twitter.com/yyuwyM3fu1
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 14, 2022
وتمكنت المباحث من القبض على المتهم الذي قال في التحقيقات إن ابنة عصام الحضري جرحت كرامته بألفاظ خادشة للحياء وصديقها قام بالتعدي عليه بالضرب.
وأضاف: “أنا كنت بنفذ تعليمات في عدم وقوف السيارات في هذا المكان، وأنا لم أبدأ بالتطاول على ابنة مدرب حراس المنتخب المصري وصديقيها، ففوجئت بالإهانة والتهديد منهم بألفاظ خادشة للحياء والتعدي عليّ بالضرب من صديقها وهو ما جعلني أتدخل لحفظ كرامتي”.
بنت عصام الحضري معاها علقين داخلين يسهروا في كافيه في الشيخ زايد بيركنوا عربياتهم في مكان غير مخصص لذلك فرد الأمن اللي شغال في الكافيه قالهم ممنوع الركنة هنا بنت الحضري والعلقين اللي معاها قلوا أدبهم على فرد الأمن وشتموه وجرحوا كرامته واعتدوا عليه بالضرب فضربهم علقة محترمة⬇️👇⬇️ pic.twitter.com/qnUQ7vTUCO
— الهارب من جهنم & Talaat Zaman (@TalatWbas) January 14, 2022
وأفادت معاينة الشرطة وجود تلفيات في السيارات الثلاثة، وأثبتت المعاينة في محضر رسمي، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإصابة العمد وتلف السيارات عمدا.
في ذات السياق وبعد ساعات من وقوع الحادث، نشر عصام الحضري عبر حسابه على موقع إنستغرام، صورة يحتضن فيها ابنته وكتب أسفلها: «حمدالله على سلامتك يا قلب بابا».
أول تعليق من #عصام_الحضري على ضرب ابنته في الشيخ زايد (التفاصيل)https://t.co/A76LoF4ZYl
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 14, 2022
أزمة ابنة عصام الحضري وصديقها مع موظف أمن#صدى_البلد #البلد pic.twitter.com/bgixyBuJxZ
— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) January 14, 2022
وقال نشطاء إن إدارة كومبوند كونتننتال تحفظت على كاميرات المراقبة وسلمت الحارس المسكين الذي كان ينفذ التعليمات وفقط، مؤكدين أن كونها ابنة حارس شهير لا يعني أنها فوق القانون.
حبس المتهم بـ الاعتداء على ابنة #عصام_الحضريhttps://t.co/JDyDbjef9I pic.twitter.com/7Jc26YXkn1
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 14, 2022
أبنة عصام الحضرى ليست فوق القانون
أبناء رجال الأعمال ليسوا فوق القانون
كفى قتل الفقراء بأسم المال والغنى
ولا تنسوا أصلكم وعرفوا أبنائكم من أنتم .
— SAAD ELkorashyⓂ (@ElkorashyMosaad) January 14, 2022