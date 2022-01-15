الاعتداء على ابنة عصام الحضري.. هذا ما قاله المتهم وهكذا علق والدها!

تعرضت ابنه مدرب حراس منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري لضرب مبرح إثر مشاجرة دامية بمدينة الشيخ زايد، ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد كانت شدوى الحضري، صبيحة الجمعة 14 جانفي رفقة اثنين من أصدقائها، وكل منهم كان يستقل سيارته الخاصة في كومبوند كونتننتال في الشيخ زايد، وحدثت مشاجرة بينهم وبين أحد حراس الأمن بسبب ركن سياراتهم.

وأضافت التقارير أن الأصدقاء الثلاثة قدموا للسهر في أحد الكافيهات، وأثناء ركن سياراتهم حدثت مشادة كلامية مع فرد أمني مكلف بأعمال الحراسة في كومبوند كونتننتال، وتطورت الأمور بينهم إلى التشابك بالأيدي ونتج عن ذلك إصابة ابنة الحضري بجرح سطحي في إصبعها وصديقها بجرح في رأسه بـ4 غرز.

وتمكنت المباحث من القبض على المتهم الذي قال في التحقيقات إن ابنة عصام الحضري جرحت كرامته بألفاظ خادشة للحياء وصديقها قام بالتعدي عليه بالضرب.

وأضاف: “أنا كنت بنفذ تعليمات في عدم وقوف السيارات في هذا المكان، وأنا لم أبدأ بالتطاول على ابنة مدرب حراس المنتخب المصري وصديقيها، ففوجئت بالإهانة والتهديد منهم بألفاظ خادشة للحياء والتعدي عليّ بالضرب من صديقها وهو ما جعلني أتدخل لحفظ كرامتي”.

وأفادت معاينة الشرطة وجود تلفيات في السيارات الثلاثة، وأثبتت المعاينة في محضر رسمي، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإصابة العمد وتلف السيارات عمدا.

في ذات السياق وبعد ساعات من وقوع الحادث، نشر عصام الحضري عبر حسابه على موقع إنستغرام، صورة يحتضن فيها ابنته وكتب أسفلها: «حمدالله على سلامتك يا قلب بابا».

وقال نشطاء إن إدارة كومبوند كونتننتال تحفظت على كاميرات المراقبة وسلمت الحارس المسكين الذي كان ينفذ التعليمات وفقط، مؤكدين أن كونها ابنة حارس شهير لا يعني أنها فوق القانون.