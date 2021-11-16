الاعتداء على خيرة حمراوي.. ما علاقة أبيدال وزوجته الجزائرية بالقضية!

دخلت قضية الاعتداء على خيرة حمراوي، لاعبة باريس سان جيرمان، فصولاً جديدة من التشويق، بعد ارتباط اسم نجم منتخب فرنسا السابق، والمدير الرياضي السابق لبرشلونة إريك أبيدال وزوجته الجزائرية بالقضية.

وفجرت القضية صحيفة «لوموند» الفرنسية، التي أفادت بأن أبيدال المتزوج من الجزائرية حياة كبير، أو أحد أفراد عائلته ربما يكون لهم علاقة بالاعتداء، حيث تبين أن شريحة الهاتف الخاصة باللاعبة مسجلة باسم أبيدال، ما يؤكد العلاقات الوطيدة بينهما.

وقالت الصحيفة، الإثنين، إن قضية الاعتداء العنيف على حمراوي مساء الرابع من الشهر الحالي، والمتهمة فيها زميلتها أميناتا ديالو التي أفرجت السلطات الفرنسية عنها يوم الخميس الماضي بعد جلسة استماع استمرت 36 ساعة، تراجعت فيها فرضية اعتداء مرتبط بمنافسة رياضية بين اللاعبتين.

وأكدت المدعية العامة في فرساي، ماريفون كايليبوت أنه سيتم الاستماع إلى أبيدال قريباً. وأكدت النيابة أن جلسة الاستماع لزوجته حياة أبيدال غير مستبعدة.

لاعبة فرنسية ترسل بلطجية للاعتداء على زميلتها الجزائرية خيرة حمراوي!

ألقت الشرطة الفرنسية، الأربعاء 10 نوفمبر، القبض على لاعبة باريس سان جيرمان للسيدات، أميناتا ديالو، بتهمة إرسال شخصين ملثمين للاعتداء على زميلتها في الفريق، خيرة حمراوي.

وبحسب ما أفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن ديالو وحمراوي كانتا بطريق العودة من عشاء أقامه نادي باريس سان جيرمان، الخميس الماضي، عندما انهال ملثمان مأجوران بالضرب على ساقي حمراوي بقضيب معدني.

ووجهت الشرطة التهم لديالو بتدبير الحادثة “كي تستفرد بمركز أساسي في تشكيلة في فريق الأثرياء.

ونشر باريس سان جيرمان على موقعه على الإنترنت تعليقًا على الواقعة، جاء فيه: “يمكن لباريس سان جيرمان أن يؤكد أن أميناتا ديالو اعتقلت، صباح الخميس، من قبل دائرة شرطة فرساي الإقليمية كجزء من التحقيق الذي تم فتحه بعد الاعتداء الذي حدث ضد إحدى لاعبات فريقنا”.

​وأردف: “باريس سان جيرمان يدين بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف المرتكبة”، مضيفا أن “الهجوم المزعوم وقع قبل أسبوع على اللاعبة الجزائرية”.

وأكمل البيان: “اتخذ النادي جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة ورفاهية وسلامة فريقه النسائي بأكمله، النادي حريص مع الشرطة على تقدم الإجراءات، وسيقوم بالمتابعة مع الجهة المختصة”.

تفاصيل الاعتداء على حمراوي؟

في ذلك المساء، بعد أن تمت دعوتها مع جميع زميلاتها في الفريق والطاقم الفني إلى حفل عشاء نظمه باريس سان جيرمان، عادت خيرة حمراوي إلى منزلها برفقة ديالو وواحدة أخرى من أعضاء المنتخب الفرنسي.

وقال شخص مقرب من الضحية: “في حوالي الساعة 10:30 مساءً، عندما وصلت بالقرب من منزلها، بينما كانت لا تزال في سيارة تقودها أميناتا ديالو، رأت رجلين مجهولين يظهران، وكانا ملثمين”.

وأضاف: “تمكن أحد الرجلين من إخراجها من السيارة قبل مهاجمتها جسديًا، أحدهما قام بضربها بقضيب معدني على ساقيها عدة مرات، واستمر ذلك العدوان عدة دقائق قبل أن يفر المعتديان”.

المصدر نفسه أكد أنه تم إنقاذ حمرواي ونقلها إلى المستشفى سريعًا، حيث تقلت “عدة غرز في ساقيها ويديها”.

ذلك كان السبب الرئيسي في غياب حمراوي عن مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء الماضي، والتي كانت ستصبح المباراة رقم 100 لها بقميص النادي الباريسي في جميع المسابقات.

يذكر أن خيرة حمراوي من أبرز الأسماء في كرة القدم الفرنسية، بدأت مسيرتها في أكاديمية كليرفونتين، وهي أكاديمية مشهورة في فرنسا.

شهدت بدايات تييري هنري ولوران بلان وزين الدين زيدان، وارتدت قميص هينين بومون في الدرجة الأولى الفرنسية، ثم سانت إتيان، وساهمت في تحقيق اللقب الأول للنادي في 2011.