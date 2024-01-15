الاعتداء على مدرب غانا بعد الخسارة ضد الرأس الأخضر

أخبار الكان

تعرض كريس هيوتون، المدير الفني لمنتخب غانا، لمحاولة اعتداء في فندق الإقامة بكوت ديفوار، عقب الخسارة 1-2 أمام الرأس الأخضر، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا. وذكرت صحيفة “صن” الإنجليزية عن تعرض هيوتون لهجوم من أحد مشجعي غانا في فندق الإقامة عقب اللقاء، بعد الخسارة أمام الرأس الأخضر، وسط تضارب حول إلقاء القبض على هذا المشجع من عدمه.

وحقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة بعد الفوز على نظيره منتخب غانا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

مهاجم الكونغو يرفع راية التحدّي أمام كل المنافسين في “الكان”

أكد سيدريك باكامبو، مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية، أن منتخب بلاده يمتلك طموحا كبيرا في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فيفري المقبل.

وقال باكامبو في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”: “لا يوجد حدود، كل شيء ممكن في كرة القدم، سنتدارك بعد غيابنا عن المنافسة قبل عامين، لذلك نصل بطموح كبير وآمل أن يتحقق على الأرض”.

وأضاف مهاجم الكونغو الديمقراطية: “نحن لا ننظر كثيرا إلى المنافسين الآخرين. نحن نركز على أنفسنا. نعلم أننا مررنا بظروف صعبة في التصفيات، وهذا يجب أن يكون درسا لنا في هذه المسابقة لتحقيق أداء أفضل، ولدي ثقة في زملائي في المنتخب”.

وواصل باكامبو تصريحاته قائلا: “لقد تم استقبالنا بشكل جيد للغاية في أبيدجان وسان بيدرو. لقد فوجئنا للظروف التي استقبلنا فيها. أماكن الإقامة رائعة، وأرضيات ميدان التدريب كذلك، لدينا كل شيء لجعل المنافسة أفضل”.

ويعود منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد غياب عن كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2021، حيث يتواجد في المجموعة السادسة بكوت ديفوار 2023 مع المغرب، زامبيا وتنزانيا.

ومن المقرر أن يستهل منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره في كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، بمواجهة زامبيا، يوم 17 جانفي، قبل مواجهة المغرب يوم 21 جانفي في ملعب “لوران بوكو” في سان بيدرو، ثم ينهي دور المجموعات في كورهوغو أمام تنزانيا يوم 24 جانفي.

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار تتصدر على نيجيريا

اختتمت، مساء يوم الأحد، منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار، بمباراة نيجيريا ضد غينيا الاستوائية وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في المواجهة التي أقيمت على ملعب “الحسن واتارا”.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الافتتاحية كالتالي:

1ـ كوت ديفوار – 3 نقاط.

2ـ غينيا الاستوائية – 1 نقطة.

3ـ نيجيريا – 1 نقطة.

4ـ غينيا بيساو – 0 نقاط.

“الكاف” يشيد بأداء حارس غينيا بيساو أمام كوت ديفوار

نشرت الصفحة الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” فيديو إشادة بتصدي حارس غينيا بيساو أمام كوت ديفوار في المباراة الافتتاحية للبطولة.

واستهل منتخب كوت ديفوار مشواره في أمم إفريقيا 2023، بالفوز على نظيره غينيا بيساو، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب “الحسن واتارا”، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

حذاء مدافع نيجيريا مصنوع من الذرة والقصب

في ظاهرة هي الأولى من نوعها داخل ملاعب كرة القدم، سلطت صحيفة “ذا أثليتيك” الإنجليزية الضوء على مدافع منتخب نيجيريا ويليام تروست إيكونغ، بعدما ارتدى حذاءً مصنوعاً من مخلفات الذرة وقصب السكر والخيزران وغيرها من المواد المستدامة، خلال مباراة منتخب بلاده الأولى ضد غينيا الاستوائية.

وتعادل منتخب نيجيريا مع غينيا الاستوائية بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب “الحسن واتارا”، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وكشفت الشبكة البريطانية، أن هذه المرة الأولى التي يرتدي فيها لاعب حذاء صديق للبيئة ومصنوع من المواد المستدامة، في بطولة كبرى، وهو ما خطف أنظار الصحيفة العالمية.

نيجيريا تتعثر في ضربة البداية بأمم إفريقيا

تعادل منتخب نيجيريا مع غينيا الاستوائية بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب “الحسن واتارا”، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

جاءت أحداث المباراة مثيرة في ظل ضغط المنتخب النيجيري من بداية اللقاء، وفى الدقيقة الـ3، سجل إيفان سلفادور لاعب منتخب غينيا الأستوائية هدف التقدم، وسط عدم تركيز من دفاع المنتخب النيجيري.

وبعدها بدقيقتين وفي أول كرة للمنتخب النيجيري، أحرز فيكتور أوسمين هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الـ38 من عمر اللقاء.

للإشارة، تولى الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل مهمة إدارة لقاء نيجيريا ضد غينيا الاستوائية، بينما تواجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم لتقنية الفيديو “الفار”.

الرأس الأخضر يصعق غانا ويتصدر المجموعة الثانية

حقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة بعد الفوز على نظيره منتخب غانا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ويتواجد منتخبا غانا والرأس الأخضر في المجموعة الثانية رفقة منتخبي مصر وموزمبيق، حيث يتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة برصيد 3 نقاط ومن بعدها مصر وموزمبيق ولكل منهما نقطة وغانا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وأحرز غاميرو مونتيرو، لاعب الرأس الأخضر هدف التقدّم لفريقه في شباك منتخب غانا في الدقيقة الـ17 من عمر المباراة، حيث جاء الهدف من هجمة منظمة قادها منتخب كاب فيردي من الجبهة اليمنى وتابع مونتيرو الكرة التي ارتدت من يد حارس مرمى “النجوم السوداء”.

وألغى “الفار” هدف التعادل لمنتخب غانا عن طريق سيمينو في مرمى الرأس الأخضر في الدقيقة الـ36 من عمر المباراة، بسبب تداخل لاعب غانا الذي وقع في مصيدة التسلل مع تصويبة يمينو.

وأهدر كابرال فرصة خطيرة للرأس الأخضر في الدقيقة الـ43 من عمر المباراة، بعدما قاد انطلاقة عنترية من الجبهة اليسرى، ولكن أنقذها دجيكو مدافع البلاك ستارز في اللحظة الأخيرة، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الرأس الأخضر.

سجل ألكسندر دجيكو، لاعب منتخب غانا هدف التعادل لفريقه في مرمى الرأس الأخضر في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة من رأسية وضعها على يمين حارس مرمى كاب فيردي، فيما أهدر سيمينو فرصة خطير لغانا في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة.

وهدّد الرأس الأخضر مرمى غانا في أكثر من فرصة ولكن يقظة أوفوري حارس مرمى النجوم السوداء حرمت الرأس الأخضر من خطف الفوز، سجل غاري مينديس، لاعب الرأس الأخضر الهدف الثاني لفريقه في مرمى غانا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وانتهى اللقاء بفوز الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف.

كريس هيوتن: “كل الأمور يمكن أن تحدث خلال مباراة مصر”

أكد كريس هيوتن، مدرب منتخب غانا، أن جميع الاحتمالات واردة في المجموعة الثانية التي تضم المنتخب الوطني، مؤكدا في الوقت نفسه أن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر يمكن أن يحدث فيها أي شيء.

وقال هيوتن عقب اللقاء: “بدأنا المباراة بشكل جيّد، لكن مع الهدف الذي استقبلناه جاءنا الإحباط، أردنا أن نعود للمباراة ولكن الطريقة التي سارت بها اللقاء منعتنا من ذلك، وأصبحت المباراة مفتوحة أكثر في الشوط الثاني”. وأضاف: “المباراة أمام مصر من الممكن يحدث فيها أي شيء، والمجموعة بشكل عام قائمة على جميع الاحتمالات”.

ويتواجد منتخبا غانا والرأس الأخضر في المجموعة الثانية رفقة منتخبي مصر وموزمبيق، حيث يتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة برصيد 3 نقاط ومن بعدها مصر وموزمبيق ولكل منهما نقطة وغانا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

أندريه أيو: “منتخب غانا سيقاتل للفوز على مصر”

تحدث أندريه أيو، نجم منتخب غانا عن المواجهة المرتقبة أمام مصر يوم الخميس القادم في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وقال أندريه أيو في تصريحات تلفزيونية عن مواجهة “الفراعنة” القادمة:” نحن على دراية بالجودة لدى منتخب مصر لكن علينا الدخول بشجاعة و سنكون جاهزين لهذه المباراة”.

وشدّد أندريه أيو: “نستعد من الان وسنبذل أقصى مجهود من أجل الفوز على منتخب مصر المباراة المقبلة وتعويض هزيمتنا من الرأس الأخضر”.

نجح اللاعب الغاني المخضرم أندريه أيو في معادلة رقم الكاميروني ريغوبيرت سونغ والمصري أحمد حسن في عدد النسخ التي شارك بها في كأس الأمم الإفريقية.

ودخل أيو بديلا في لقاء غانا ضد الرأس الأخضر مساء الأحد في النسخة المقامة حاليا بكوت ديفوار. وخاض أندريه أيو، “34 عاما”، النسخة الثامنة له في كأس الأمم الإفريقية بداية من نسخة 2008، علما بأنه لم يغب سوى عن بطولة 2013 فقط.

وخاض أيو مباراته رقم 35 في تاريخ “الكان”، ليتساوى مع سونغ وحسن، اللذين شاركا في 8 دورات متتالية لأمم إفريقيا بين 1996 و2010.