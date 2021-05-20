الاعتداء على معلمات بأدرار..تفاصيل جديدة مثيرة في القضية!

كشف عنها النائب العام المساعد لدى مجلس القضاء

كشف النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء أدرار، بولقصيبات محمود، تفاصيل جديدة مثيرة في قضية الاعتداء على معلمات ببرج باجي مختار، حيث تم إلقاء القبض على 9 متهمين في القضية.

وقال النائب العام المساعد بولقصيبات، خلال الندوة الصحافية حول قضية الاعتداء على المعلمات ببرج باجي مختار، إنه تم القبض على 9 متهمين، بينهم 4 اعترفوا بالجريمة و5 قيد التحقيق.

وأوضح النائب العام المساعد أن الكثير مما يشاع في صفحات الفيسبوك عار من الصحة، مشيرا إلى أن الجناة قاموا بالاعتداء جنسيا على إحدى المعلمات.

وأشار بولقصيبات أن الاعتداء كان بالضرب واستعمال آلات حادة، فيما سيتم تقديم الجناة للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة برج باجي مختار.

حادثة استاذات برج باجي مختار الأكثر تداولا على تويتر بالجزائر

وحققت حادثة الاعتداء على استاذات بولاية برج باجي مختار قبل يومين الترند على منصة تويتر بالجزائر وكانت الموضوع الأكثر تداولا يوم الخميس، وسط موجة تضامن مع الضحايا ومطالب بتسليط عقوبة مشددة على المتورطين فيها.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الأخيرين بموجة تضامن مع استاذات ببرج باجي مختار بعد تعرضهن للاعتداء بالسلاح الأبيض، مرفوق باغتضاب حسب رواية زميلات الضحايا.

وهزت الحادثة المجتمع وخاصة الوسط التربوي وحتى العالم الإفتراضي وحققت “الترند” على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في الجزائر.

وكانت المنشورات تحمل التنديد والشجب لما حدث لمربيات الأجيال، مطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة.

“جمال شرفي” أحد المتفاعلين مع القضية على موقع “تويتر” علق قائلا “لا أحد يستحق ما حصل من إجرام وترويع في برج باحي مختار فما بالك بنساء و مربيات أجيال عزل، على الدولة الضرب بيد من حديد فهذه الجريمة تستحق أقصى العقوبة”.

معلقة أخرى تدعى “لينا” طالبت هي الأخرى بتسليط أشد العقوبات على من أسمتهم “وحوش بشرية” وهو ما دعى إليه أغلب المتفاعلين مع القضية.

وزير التربية يصدر أول تعليق الأربعاء 19 ماي

قال وزير التربية، محمد واجعوط، الأربعاء، إن التحقيقات جارية لتحديد المعتدين على الأستاذات في برج باجي مختار.

وعبر الوزير عن تضامنه مع الأساتذة المعتدى عليهم، مؤكدا أن “مكانة الأستاذ متميزة وهو رمز العلم ومن يحضر إطارات الغد”.

من جهته أعلن مجلس قضاء ولاية أدرار في بيان له توقيف شخصين من المشتبه بهم تعرفن عليهم الضحايا.

كما أكد المصدر ذاته أن النيابة فتحت تحقيقا معمقا لتوقيف الفاعلين بكل الوسائل القانونية وفي أسرع وقت ممكن.

وقام مجموعة من الأساتذة وعمال القطاع ونقابات التربية بتنظيم وقفة تضامنية أمام مقر ولاية أدرار عبروا فيها عن دعمهم للأستاذات ورفضهم لمثل هذه الاعتداءات.

ورفع المحتجون مجموعة من اللافتات أكدوا فيها أن “الإعتداء على الأستاذ جريمة لا تغتفر” مطالبين بتحسين أوضاعهم.

وتعرضت مجموعة من الأستاذات بسكنهن الوظيفي ببرج باجي مختار لاعتداء بالسلاح الأبيض على الساعة الثانية من صباح الثلاثاء.

وأفاد بيان للنقابة الجزائرية لعمال التربية أن الإعتداء “تم بالسكن الوظيفي لأستاذات المدرسة الجديدة رقم 10 على الساعة الثانية صباحا”.

وأكدت أن “الأستاذات اعتدي عليهن بالسلاح الأبيض من طرف مجموعة مجهولة اذاقتهن المر مدة ساعتين من الزمن بوجود طفلة رضيعة”.

وأوضحت أن “جميع الأستاذات يرقدن بالمستشفى وهن في حالة نفسية كارثية يرثى لها، منهن من اصيبت بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة الى سرقة هواتفهن النقالة وحواسيبهن، ومبالغ مالية”.

وأعلنت النقابة في مراسلة وجهتها إلى الجهات الوصية أنه تقرر توقيف الدراسة ومقاطعة جميع الامتحانات الرسمية والانسحاب الجماعي والنهائي من المنطقة.