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الجزائر

الاعتداء على معلمات برج باجي مختار.. هذا ما قاله المفتش العام لوزارة التربية

الشروق أونلاين
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الاعتداء على معلمات برج باجي مختار.. هذا ما قاله المفتش العام لوزارة التربية

شجب المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، مصطفى بن زمران الاعتداء الذي تعرضت له الأستاذات في برج باجي مختار.

وقال بن زمران، الأحد، خلال ترؤسه للجنة التحقيق التي أوفدها وزير التربية للولاية للوقوف على حيثيات الحادثة “حريصون على الوقوف بجانب أخواتنا الأستاذات اللائي تعرضن إلى اعتداء بشع وشنيع”.

وأضاف بن زمران “نشجب ونندد بكل قوة ونستنكر ما وقع لأن ضحاياه من محترفات مهنة الشرف وتربية الأجيال ومضحيات في سبيل أداء رسالة التعليم الشريفة”.

وزير التربية يوفد لجنة للتحقيق في القضية

كشف نقابيون من قطاع التربية، أن الوزير محمد واجعوط أوفد لجنة تحقيق يرأسها المفتش العام للوزارة إلى برج باجي مختار للوقوف على حيثيات الاعتداء بالسلاح الأبيض على استاذات مقيمات بالمنطقة وهزت الرأي العام.

ونقل ممثلو النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، عن الوزير تأكيده خلال لقاء معهم، الأحد، إيفاد لجنة تحقيق إلى برج باجي مختار برئاسة المفتش العام للوزارة، للوقوف على تفاصيل أكثر بشأن الحادثة.

وأكد المصدر ذاته أن اللجنة ستفتح تحقيقا شاملا في قضية الاعتداء على أستاذات ببرج باجي مختار.

وطالبوا النقابيون بتوفير الحماية للأساتذو والمعلمين الذين يتنقل بعضهم لمئات الكيلومترات من أجل العمل.

مجلس قضاء أدرار يكشف حقائق جديدة حول  قضية برج باجي مختار

والخميس 20 ماي 2021، كشف النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء أدرار، بولقصيبات محمود، تفاصيل جديدة مثيرة في قضية الاعتداء على معلمات في برج باجي مختار، حيث تم إلقاء القبض على 9 متهمين في القضية.

وقال النائب العام المساعد بولقصيبات، خلال الندوة الصحافية حول قضية الاعتداء على المعلمات ببرج باجي مختار، إنه تم القبض على 9 متهمين، بينهم 4 اعترفوا بالجريمة و5 قيد التحقيق.

وأوضح النائب العام المساعد أن الكثير مما يشاع في صفحات الفيسبوك عار من الصحة، مشيرا إلى أن الجناة قاموا بالاعتداء جنسيا على إحدى المعلمات.

وأشار بولقصيبات أن الاعتداء كان بالضرب واستعمال آلات حادة، فيما سيتم تقديم الجناة للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة برج باجي مختار.

حادثة استاذات برج باجي مختار الأكثر تداولا على تويتر بالجزائر

وحققت حادثة الاعتداء على استاذات بولاية برج باجي مختار قبل يومين الترند على منصة تويتر بالجزائر وكانت الموضوع  الأكثر تداولا يوم الخميس، وسط موجة تضامن مع الضحايا ومطالب بتسليط عقوبة مشددة على المتورطين فيها.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الأخيرين بموجة تضامن مع استاذات ببرج باجي مختار بعد تعرضهن للاعتداء بالسلاح الأبيض، مرفوق باغتضاب حسب رواية زميلات الضحايا.

وهزت الحادثة المجتمع  وخاصة الوسط التربوي وحتى العالم الإفتراضي  وحققت  “الترند” على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في الجزائر.

وكانت المنشورات تحمل التنديد والشجب لما حدث لمربيات الأجيال، مطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة.

“جمال شرفي” أحد المتفاعلين مع القضية على موقع “تويتر” علق قائلا “لا أحد يستحق ما حصل من إجرام وترويع في برج باحي مختار فما بالك بنساء و مربيات أجيال عزل، على الدولة الضرب بيد من حديد فهذه الجريمة تستحق أقصى العقوبة”.

معلقة أخرى تدعى “لينا” طالبت هي الأخرى بتسليط أشد العقوبات على من أسمتهم “وحوش بشرية” وهو ما دعى إليه أغلب المتفاعلين مع القضية.

وزير التربية يصدر أول تعليق الأربعاء 19 ماي

قال وزير التربية، محمد واجعوط، الأربعاء، إن التحقيقات جارية لتحديد المعتدين على الأستاذات في برج باجي مختار.

وعبر الوزير عن تضامنه مع الأساتذة المعتدى عليهم، مؤكدا أن “مكانة الأستاذ متميزة وهو رمز العلم ومن يحضر إطارات الغد”.

من جهته أعلن مجلس قضاء ولاية أدرار في بيان له توقيف شخصين من المشتبه بهم تعرفن عليهم الضحايا.

كما أكد المصدر ذاته أن النيابة فتحت تحقيقا معمقا لتوقيف الفاعلين بكل الوسائل القانونية وفي أسرع وقت ممكن.

وقام مجموعة من الأساتذة وعمال القطاع ونقابات التربية بتنظيم وقفة تضامنية أمام مقر ولاية أدرار عبروا فيها عن دعمهم للأستاذات ورفضهم لمثل هذه الاعتداءات.

ورفع المحتجون مجموعة من اللافتات أكدوا فيها أن “الإعتداء على الأستاذ جريمة لا تغتفر” مطالبين بتحسين أوضاعهم.

وتعرضت مجموعة من الأستاذات بسكنهن الوظيفي ببرج باجي مختار لاعتداء بالسلاح الأبيض على الساعة الثانية من صباح الثلاثاء.

وأفاد بيان للنقابة الجزائرية لعمال التربية أن  الإعتداء “تم بالسكن الوظيفي لأستاذات المدرسة الجديدة رقم 10 على الساعة الثانية صباحا”.

وأكدت أن “الأستاذات اعتدي عليهن بالسلاح الأبيض من طرف مجموعة مجهولة اذاقتهن المر مدة ساعتين من الزمن بوجود طفلة رضيعة”.

وأوضحت أن “جميع الأستاذات يرقدن بالمستشفى وهن في حالة نفسية كارثية يرثى لها، منهن من اصيبت بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة الى سرقة هواتفهن النقالة وحواسيبهن، ومبالغ مالية”.

وأعلنت النقابة في مراسلة وجهتها إلى الجهات الوصية أنه تقرر توقيف الدراسة ومقاطعة جميع الامتحانات الرسمية والانسحاب الجماعي والنهائي من المنطقة.

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التعليقات
26
  • موسطاش

    إنهم جيل بوتفليقة ، تركهم لنا كالجرب ثم هرب ؟

    3
  • الهادي

    الشيء الذي لا يفهمه 43 مليون جزائري هو لماذا إخفاء وجوه هؤلاء الحيوانات البشرية ؟ يجب كشف وجوههم إلى الناس ليعرفهم الجميع كما يحدث تماماً مع اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم ! فقد فقدوا بفعلتهم الشنيعة هذه كل حقوقهم ؟ و يجب ان تجرى لهم محاكمة علنية على المباشر كما حدث في محاكمة أويحي و عصابته !

    8
  • محمد١٣

    لا يمكن الحديث عن شيء ما لم تضرب العدالة بيد من حديد هن اخواتنا و بناتنا و عرضنا، لا ينبغي لنا النواح مالم تتظافر جهودنا بداية بتربية ابنائنا و إعادة الاعتبار للاستاذ في المحيط الاجتماعي، كما ان وجود مؤسسة عمومية عرضة لهجوم قطاع الطرق ينبغي مواجهته بحزم لتحديد المسؤوليات.

    4
  • عبد الحميد

    وأين الجديد في الموضوع كل المقال كلام معاد لا جديد فيه

    3
  • بوراس

    المجتمع الذي لا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر سيدفع الثمن اجلا اوعاجلا

    14
  • Bassam

    Sinon la peine de mort, du moins la perpétuité pour ces monstres sans coeur et sans ame !!!

    4
  • Imad

    على العدالة ان تقتص منهم امام المواطنين حتى لا يفكر اي وحش في المغامرة مستقبلا

    3
  • أخوكم من سطيف

    نعم سيتم توقيف الجانين ثم يزج بهم في السجون يأكلون و يشربون إلى عدة أعوام ثم يخرجون بالأوشام و الأجسام الضخمة يرهبون الآمنين ... كالعادة للأسف 😭

    94
  • اسمعوا و عوا

    لو كنت قاضي القضية لحكمت بالاعدام حتى ولو لم يطبق الا انني سوف الاقي بيها ربي يوم القيامه قاضي القضاة ليس يعفو في العدل .

    51
  • منور

    الإعتداء الرابع ولم تتحرك الجهات الوصية ، ... حسناً فعلوا بمغادرة المنطقة حتى تتوفر الظروف الملائمة

    38
  • امينة وهران

    من يتحمل المسؤولية هم الاجهزة الامنية بدرجة الاولى التي للاسف لم تقم بواجبها كما ينبغي رغم المناشدات المتكررة لعمال التربية في هذه المنطقة المعزولة ,المنكوبة والمهمشة لتوفير الامن لكن لو تعلق الامر بالخليجيين الذين ياتون كل مرة الى الصحراء لاستنزاف ثرواتها الحيوانية ايلة للانقراض نجد المسوولين يهرولون اليهم و يتم تسخير لهم فرقة امنية تسهر على حمايتهم وعليه ومن هذا المنبر نتمنى عزل وزير التربية الذي من المفروض يقوم بواجب زيارة الضحايا من الوهلة الاولى وعزل رئيس الامن تلك المنطقة وايضا والى المنطقة وتكريم استاذات وتعويضهن ماديا ومعنويا

    71
  • جنوبي

    سجن 3 نجوم هو السبب في تفشي الإجرام في وسط الكجتمع ، لو يحرم كل مجرم من الرفاهية التي يعيشها في السجن و يساق مذلولا مسلسلا للأعمال الشاقة لما وصلنا لهذه الظاهرة أين أصبح المجرم يتمنى العودة للسجن ، يتحججون بحقوق الانسان و هل المعتدى عليه ليس إنسان

    30
  • المحلل الاسترتيجي

    على الدولة اعادة النظر في توجيه البنات نحو الاماكن البعيدة من مساكنهن لاننا مجتمع محافظ---والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه--حان وقت تطبيق القانون--(اللي دار يخلص).

    22
  • عادل

    الإعدام امام الملأ او اتنازل عن الجنسية الجزائرية

    12
  • د.محمد

    حسبنا الله و نعم الوكيل ... انا عايش في وسط المدينة و في حي السيوفا و الكاشيات و الرعب و الدم و القتل في كل الأوقات عن مقربة من مركز الشرطة .. في منتصف النهار .. في الحي لي نسكن فيه و في كثير من الأحياء الأشرار لي ما رباوهمش والديهم و طلقوهم للشارع يربيهم رافدين سيوفا كبار و خناجر و الكلاب بيتبول و يرعبو في الناسو يتعداو عليهم و الشجارات بيناتهم في النهار و في وسط المدينة .. لي راها محيرتني كيفاش ما تتدخلش الدولة و تقدر تقضي عليهم بين ليلة و نهار علاش ما تتدخلش ؟؟؟؟ علاس ما تقضيش عليهم و تنقيهم من لرض ... حسبنا الله و نعم الوكيل ...

    96
  • عريف

    ان كانت الواقعة حقيقة. يجب محاسبة المسؤول الأول في الولاية ثم المسؤول التربوي ثانيا. أما الشرذمة المزطولة فيجب ان يجعلوا عبرة باذاقتهم المر والعلقم.

    5
  • amremmu

    لا من شك أن الفاعلين من سلالة الظلاميين الذين يعتبرون المرأة ربع انسان لا يجب عليها مغادرة المطبخ لانها ولدت فقط لغرض الانجاب وتنظيف البيت وتهيئة الطعام .

    -59
  • لزهر

    الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها على حسب رأي العّلامة إبن خلدون العيش في الإستبداد و القمع و إذا رافقه الفقر و الجهل يفسد الشعوب التي كانت تتحلى بسلوك منتظم و معتدل و الشعب الجزائري مُسالم و مسامح و لا يثور إلا إذا ثارت ثائرة.

    2
  • مواطن

    أمثال هؤلاء الذين يروعون الآمنين و يعتدون على الأرواح و الأعراض يسمون في شريعتنا المفسدون في الأرض و جزاؤهم ضربة بالسيف أو رصاصة في الرأس أو حبل مشنقة مع الصلب ليكونوا عبرة للمجرمين و أمانا للمجتمع. ماذا نستفيد من وضع حيوانات بشرية في السجون و علفهم لسنوات؟!؟!؟!

    60
  • Stop

    درست في الجنوب واعرف العقلية جيدا، يكرهون الاساتذة الذين ياتون من غير منطقتهم، خاصة الولايات الشمالية

    -24
  • Si moh

    يستحقون أقصى العقوبة خاصة و أن هذه الجامعة تضم خيرة أساتذتها المصنفين عالميا من بين الريادة العلمية العالمية

    23
  • mohamed

    dans les pays qui se respectent, le premier responsable dans le secteur se rend sur place au moins pour s'enquérir sur l'état de santé des victimes

    31
  • محمد

    هذو القوم المفروض لا توفر لهم الدولة لا معلمين لا اطباء لا اي شيء

    -43
  • ظاهرة حقيقية

    امر لا يجب السكوت عنه وعلى اجهزة الامن ان تتحمل كل مسؤولياتها وتوقيف الجناة في اقرب وقت وهم قادرين على ذلك اللهم ان كان في الامر سرا..

    68
  • جزايري حر

    هذا الوضع المتعفن ، وبروز ظاهرة العصابات الإجرامية التي تصول وتجول بلا حسيب ولا رقيب ، ودون استرجاع هيبة الدولة وردع هذا *** الإرهاب *** الجديد قد تتطور الأمور إلى النموذج المكسيكي والبرازيلي حيث العصابات مسلحة تسليحا ثقيلا وتحارب الدولة ندا لند... كثير من الخبراء على هذا المنبر المحترم وغيره دقوا ناقوس الخطر ونبهوا إلى خطورة مايجري لكن .... ؟؟؟؟!!!!!

    48
  • Mohdz

    و الله هاذا شيئ خطير عسو عرض المواطن كرماته و ممتلكاته عوض التظيق عليه و الخوف عل زوال مصالحكم .

    50

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